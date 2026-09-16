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Attualità

Tre giorni di Spiritosa, un secolo di storia: la Distilleria De Giorgi si prepara a diventare Museo dell’Alcol

Dal 26 al 28 settembre, il festival del bere consapevole si fonde con la tradizione della distillazione a San Cesario di Lecce

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