Carabinieri, sei nuovi comandanti tra Lecce e provincia nel segno del rinnovamento e della continuità

Lecce – Avvicendamenti che segnano un momento sia di continuità che di rinnovamento per l’Arma su un territorio, come quello salentino che resta caratterizzato dall’incidenza di criminalità comune e organizzata. Presentazione ufficiale, stamattina, per sei nuovi Comandanti dei Carabinieri, insediatisi all’inizio di questo mese nel Salento. A presentarli, all’interno della caserma di via Lupiae, sede del Comando provinciale dell’Arma, e a tracciare le linee strategiche per la sicurezza del territorio salentino è stato il Comandante provinciale, Colonnello Andrea Siazzu.

“Si tratta – è stato spiegato – di ufficiali di consolidata esperienza, giovani Comandanti formati nelle più prestigiose scuole militari italiane e professionisti con competenze specialistiche, che mettono oggi il proprio patrimonio professionale al servizio delle comunità salentine”.

A guidare il Reparto Operativo di Lecce è il Tenente Colonnello Daniele Dinoi; Comandante della Compagnia Carabinieri di Maglie diventa il Capitano Andrea Viola; al Comando della Compagnia Carabinieri di Casarano, invece, arriva il Capitano Salvatore Cortese; il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Gallipoli è il Capitano Ciriaco Sarnelli; mentre a guidare il Nucleo Operativo e Radiomobile sempre della Compagnia Carabinieri di Gallipoli è il Tenente Matteo Dario Agozzino.

Il Tenente Colonnello Daniele Dinoi, originario di Manduria (Taranto), 53 anni, assume la guida del Reparto Operativo del Comando provinciale Carabinieri di Lecce, incarico nel quale porta un patrimonio professionale costruito in oltre trent’anni di servizio, tra attività investigativa, comandi territoriali e funzioni di responsabilità.

Il Capitano Ciriaco Sarnelli, nato a Salerno nel 1996, prende le redini della Compagnia Carabinieri di Gallipoli. Ex allievo della storica Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha completato il proprio percorso di studi presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Salerno. L’esperienza nella Capitale lo ha visto impegnato anche nell’importante dispositivo di sicurezza predisposto in occasione del Giubileo 2025, evento di eccezionale rilevanza internazionale che ha richiesto un articolato impegno sul fronte della sicurezza e della gestione degli straordinari flussi di pellegrini e visitatori.

Il Capitano Salvatore Cortese, 40 anni, originario della provincia di Caserta, prende il comando della Compagnia Carabinieri di Casarano, portando con sé un solido patrimonio di esperienza investigativa e una conoscenza dell’attività territoriale maturata direttamente sul campo. Il suo profilo trae ulteriore forza da una carriera costruita attraverso esperienze diversificate e complementari.

Il Capitano Andrea Viola, trentino d’origine, classe 1998, è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Maglie. Formatosi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, ha successivamente intrapreso il percorso nell’Arma frequentando il 199° Corso “Osare” presso l’Accademia Militare di Modena e, quindi, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. Pur nella giovane età, il suo percorso professionale è già caratterizzato da incarichi di responsabilità e da esperienze maturate in ambiti differenti.

Il Tenente Antonio Panico assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, portando nel nuovo incarico un patrimonio professionale costruito in oltre 35 anni di servizio nell’Arma, con una significativa specializzazione nel contrasto ai reati ambientali e nelle attività investigative a elevato contenuto tecnico.

A rafforzare il dispositivo nella città ionica giunge il Tenente Matteo Dario Agozzino, 40 anni, originario di Nicosia (Enna), nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gallipoli. All’esperienza operativa affianca un articolato percorso accademico: laurea magistrale in Giurisprudenza, Master in Criminologia e laurea in Scienze Politiche.

Un percorso che unisce esperienza territoriale, attività investigativa e responsabilità di comando e che il Tenente Agozzino mette oggi al servizio di una realtà complessa e dinamica come quella di Gallipoli.

Durante la presentazione, il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha sottolineato il valore dei nuovi Comandanti: «L’arrivo dei sei Ufficiali rappresenta un importante valore aggiunto per il dispositivo dell’Arma nella provincia di Lecce – ha spiegato il colonnello Siazzu – Esperienze, percorsi e competenze differenti che convergono in un unico obiettivo: garantire sicurezza, capacità di prevenzione e contrasto e, soprattutto, una presenza concreta e vicina alle comunità. A ciascuno di loro va il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno mettere professionalità ed esperienza al servizio del territorio salentino».

Con i nuovi avvicendamenti, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce rafforza così il proprio dispositivo sul territorio, nel segno della continuità, della professionalità e della vicinanza alle comunità salentine.