“La Lampara asd”, si chiude una stagione ricca di successi sportivi, ma anche di solidarietà

NARDO‘ (Lecce) – Si chiude un’altra stagione estiva ricca di successi per il Circolo nautico “La Lampara” di Santa Caterina, caratterizzata da un perfetto connubio tra sport di altissimo livello, solidarietà e promozione culturale. Dopo le ottime prove di inizio anno, i ragazzi della squadra di vela hanno ottenuto risultati straordinari anche quest’estate, culminati nella storica impresa di Marina Murri, che ha portato in alto i colori del Circolo conquistando un magnifico secondo posto al Campionato Europeo ILCA 6 Youth a Salonicco.

Numerose le manifestazioni sportive organizzate con grande successo e promozione del Comune di Nardò e le sue marine. “Accanto ai successi sportivi”, spiega infatti il presidente del Circolo Domenico Falco, anche a nome del direttivo della “Lampara”, grandissima attenzione è stata rivolta al sociale: con l’evento di beneficenza “Lampara in fiera”, per esempio, durante il quale, grazie alla generosità dei soci, è stato possibile raccogliere ben 3.605 euro, prontamente devoluti per sostenere il territorio: 2mila euro sono stati donati ad AMO Puglia e 1.605 euro alla mensa della comunità di Nardò, gestita da “Farsi Solidali ODV” – Parrocchia cattedrale ed anche con l’esemplare iniziativa dello scorso 27 agosto, quando soci e dipendenti del Circolo hanno partecipato in gruppo a una giornata dedicata alla donazione del sangue presso il Centro trasfusionale di Gallipoli.

Da non dimenticare il sostegno e la collaborazione che il Circolo dà a molte associazioni del territorio per l’organizzazione di eventi, come il Jazz Festival dell’associazione “Punto d’Incontro APS” e la collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche per l’organizzazione dell’evento “Corti aperte”. Bisogna inoltre ricordare la borsa di studio da 2mila euro che ogni anno il Circolo elargisce al miglior studente del Liceo classico di Nardò in memoria dell’amico e storico consigliere Sergio Orlando.

Infine, non è mancata la valorizzazione della storia locale con, tra le altre, la serata del 28 agosto dedicata alla presentazione del fascicolo “Monte Croce di S. Maria al Bagno” a cura di Gino e Graziano Caputo, appuntamento che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e la prestigiosa presenza istituzionale del senatore Roberto Marti e della vicesindaca di Nardò, Maria Grazia Sodero. Anche la vita ricreativa dei soci si è svolta serenamente ed è culminata col consueto cenone di Ferragosto, in cui il Circolo quest’anno ha avuto l’onore di ospitare il sindaco di Nardò Pippi Mellone. “Tutti segni del legame speciale che abbiamo con il nostro territorio”, conclude il presidente Falco, “cui diamo come di consueto un affettuoso “arrivederci” al prossimo anno”.