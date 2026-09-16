Gallipoli, ruba le chiavi dall’auto e poi entra in casa: scatta il foglio di via

SALENTO – Quattro misure di prevenzione in una settimana. Il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha disposto tre avvisi orali e un foglio di via obbligatorio. I provvedimenti sono stati adottati al termine dei controlli della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Il foglio di via riguarda un uomo residente a Bari. Il provvedimento nasce da un’indagine del Commissariato di Gallipoli su un furto avvenuto nel gennaio 2025.

L’uomo avrebbe rubato le chiavi di casa dall’auto della vittima, parcheggiata nell’area dell’ospedale di Gallipoli. Avrebbe poi individuato l’abitazione e vi sarebbe entrato per commettere un furto. Il Questore ha quindi disposto il divieto di ritorno a Gallipoli per tre anni.

Tre, invece, gli avvisi orali. Il primo riguarda un uomo di Cannole. Secondo gli accertamenti, sarebbe dedito ad attività illecite e frequenterebbe persone con precedenti di polizia.

Il secondo è stato adottato nei confronti di un uomo di Guagnano, già noto agli uffici di polizia e solito frequentare persone pregiudicate. Di recente è stato denunciato per minacce.

L’ultimo provvedimento riguarda una donna residente a Campi Salentina. La donna è stata denunciata per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.