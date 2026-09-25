Si è spento Ilario Martella, il magistrato nato a Corsano che indagò sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

È morto l’ex giudice istruttore Ilario Martella che lunedì 28 settembre avrebbe compiuto 92 anni. È mancato ieri mattina, poco dopo le ore 7, all’Ospedale di Civita Castellana, dove era ricoverato da martedì per degli accertamenti. Lascia la figlia Anna Lisa e la nipote Francesca Maria, come riferiscono alcuni suoi collaboratori. Martella è stato uno dei principali giudici nel caso di Emanuela Orlandi portando avanti la cosiddetta pista internazionale.

Martella era nato nel 1934 a Corsano in provincia di Lecce. Magistrato dal 1965, dal 1973 al 1978 è stato sostituto procuratore della Repubblica di Roma. In quel periodo fu, tra l’altro, titolare delle indagini sullo scandalo politico-militare Lockheed sulla fornitura di aerei da trasporto militari Hercules C130 all’Aeronautica Militare e che coinvolse, fra gli altri, i ministri Luigi Gui, democristiano, e Mario Tanassi, socialdemocratico.

Dal 1978 al 1990, è stato giudice istruttore presso l’Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma e in tale veste si occupò di terrorismo, criminalità organizzata. In particolare, fu titolare delle istruttorie sull’attentato al Papa del 13 maggio 1981 (cosiddetta pista bulgara) e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute rispettivamente il 22 giugno e 7 maggio 1983.

Dopo aver svolto le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, Martella è passato in Corte di Cassazione dove ha concluso la sua brillante carriera in magistratura nel 2008 come presidente onorario aggiunto