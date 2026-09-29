Giallo su un’auto rubata e ritrovata ribaltata, all’interno non è stato trovato nessuno

Lecce – Giallo su un’auto finita fuoristrada e ribalta, la vettura senza passeggeri all’interno è poi risultata rubata.
Attorno alle ore 2 della notte scorsa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta sulla strada provinciale Lecce-Torre Chianca, in via Adriatica, per un incidente stradale.
All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato una Mercedes ribaltata, senza persone all’interno. Sono state quindi effettuate ricerche per verificare la presenza di eventuali feriti, con esito negativo.
Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato accertamenti sulla targa del veicolo, risultata poi rubata. I militari dell’Arma conducono le indagini per risalire ai ladri e per accertare le cause dell’incidente.
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