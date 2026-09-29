Garlasco, chiuse le indagini su Sempio con nuovi atti e consulenze

La Procura di Pavia ha chiuso, per la seconda volta, le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.
Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i pm hanno depositato ora nuovi atti tra cui consulenze, come quella sulla nota impronta della scarpa e un’altra sul Dna, per rafforzare le accuse.
E hanno notificato un altro avviso di conclusione dell’inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall’odio verso la vittima.
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