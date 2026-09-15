Trump: ‘i rischi dell’Ia sono una bugia come il cambiamento climatico’

WASHINGTON – Donald Trump torna a parlare di intelligenza artificiale nell’ennesimo post su Truth nell’arco di poche ore, questa volta assestando pure un colpo al cambiamento climatico che, secondo il presidente americano, è una bufala.
“Le persone che sostengono che l’IA distruggerà il mondo e che i data center siano dannosi per le comunità sono le stesse che, poco tempo fa, dicevano che il mondo sarebbe stato annientato dal ‘cambiamento climatico’. Quella bufala non ha funzionato e ora sono passate alla prossima”, ha attaccato il tycoon Su Truth.
“Queste persone sono rivoluzionari, ma rivoluzionari al servizio di una causa malvagia e nefasta. Presto scoprirete che lavorano per soggetti che non hanno a cuore gli interessi degli Stati Uniti!”, ha aggiunto.
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