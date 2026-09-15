La replica del sindaco Ciccarese-Gorgoni alle dimissioni della vicesindaca: “Ambizioni personali: squadra compatta”

CAVALLINO – Il sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni respinge al mittente le accuse di non voler far crescere le persone della sua squadra e replica al comunicato dell’ex vicesindaca Pamela Manno: “Prendiamo atto dell’odierna decisione di Maria Pamela Manno di rassegnare le dimissioni dalle

cariche di Vicesindaco ed Assessore.

Con riferimento alla richiamata nota con la quale la stessa cerca, evidentemente in modo

strumentale ed interessato, di motivare la sua decisione, rileviamo che in questi dieci anni

durante i quali ha fatto pienamente parte dell’Amministrazione Comunale, ha sempre,

incondizionatamente e con convinzione, sostenuto ogni iniziativa e scelta amministrativa adottata dalla maggioranza, condividendone i programmi, gli indirizzi ed ogni singolo

provvedimento attuativo. Peraltro mai, nel decennio, ha formulato qualsivoglia proposta alternativa o comunque differente rispetto alle determinazioni sottoposte all’approvazione

degli organi assembleari di cui ha fatto parte”.

Dietro le frizioni, le indiscrezioni parlano di una terza candidatura del sindaco uscente, che non avrebbe trovato il favore dell’ex vicesindaca, già in attesa da un decennio. “Meraviglia, pertanto, che solo oggi dichiari di avere non meglio precisati programmi e proposte alternative da promuovere – scrive il primo cittadino – Nel respingere fermamente le affermazioni del tutto generiche ed infondate riportate nella nota di dimissioni, possiamo invece attestare con fermezza che ogni azione dell’ente è stata improntata a regole di efficienza ed ha trovato puntuale rispondenza nel programma politico- amministrativo che gli tutti elettori della lista ove la Manno era candidata (Lista Gorgoni) hanno in così larga misura scelto. Programma questo, che lei stessa ha più volte condiviso, candidandosi per ben due volte nella medesima lista che oggi improvvisamente – guarda caso a

pochi mesi dalle prossime elezioni comunali – decide di abbandonare.

Non si vorrebbe pensare che le sue scelte siano dettate non da reali, differenti visioni politico – amministrative, bensì da un malcelato intento di soddisfare intime ed inconfessate ambizioni personali che nulla hanno a che fare con gli interessi reali della nostra comunità”.

Poi, il sindaco rassicura tutti sulla tenuta della squadra: “Tutti gli altri componenti della maggioranza continueranno a lavorare in modo compatto,

rispettando lealmente quel patto non scritto, ma non per questo meno vincolante, che lega

ciascuno di loro al programma ed alla Lista nella quale sono stati eletti; privilegiando sempre e

solo gli interessi di tutti i cittadini di Cavallino e di Castromediano, e mai quelli personali”.