Decaro, differenze Conte-Schlein su Ucraina? ‘Io mi occupo di Puglia’

“Chiedetelo a loro. Io mi occupo della Puglia”. Ha risposto così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro alle domande dei giornalisti sulla querelle nel centrosinistra riguardo l’invio di armi in Ucraina, dopo che alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca), il presidente del M5s Giuseppe Conte, ha dichiarato che sul tema occorre “preventivamente precisare qualche punto fermo” all’interno della coalizione.
“Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina” ha precisato la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, nel comizio di chiusura della Festa dell’Unità a Reggio Emilia.
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