Passaggio da Via Costadura in viale De Pietro, il vicesindaco apre al varco ma frena: “Favorevole, ma non ora: il cantiere va chiuso”

LECCE – “Se mi chiedete se sono favorevole a quella proposta, vi dico assolutamente sì, ma non si può fare adesso”. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla apre al varco tra via Colonnello Costadura e viale De Pietro, ma allo stesso tempo chiude alla possibilità di intervenire nell’immediato. La linea dell’amministrazione è quella di portare rapidamente a conclusione il cantiere, rispettando le scadenze e i vincoli legati ai fondi Pnrr, per poi eventualmente riaprire il dossier in un secondo momento. Il Comune, dunque, non boccia la proposta avanzata da residenti e opposizione, ma la rinvia. Giordano Anguilla ha spiegato che una variante in corso d’opera richiede coperture economiche, pareri tecnici, il via libera della direzione lavori e soprattutto tempi compatibili con quelli del finanziamento.



“È una volontà politica apportare la modifica richiesta – ha ribadito Giordano Anguilla durante la Commissione controllo XI, convocata dal presidente Antonio Rotundo che si è tenuta in mattinata – ma farla ora che il cantiere sta chiudendo non è possibile”. Una posizione che non convince però l’opposizione, intenzionata a giocare fino in fondo quella che considera l’ultima possibilità per modificare l’attuale assetto viario.

Più netto il capogruppo del Pd Paolo Foresio, secondo cui il tempo per una variante non sarebbe ancora scaduto: “Questa è l’ultima chiamata. Se finiscono il cantiere, si rischia di non poter intervenire per cinque anni”. Antonio De Matteis ha chiesto invece di entrare nel merito dei costi, sostenendo che, se esiste una volontà politica condivisa, occorre prima di tutto capire quanto servirebbe per realizzare il varco. Il timore è che, una volta ultimati i lavori, intervenire nuovamente sull’opera possa diventare molto più complicato e che possano trascorrere anche cinque anni prima di poter mettere mano alla strada. Per questo la Commissione controllo guidata da Antonio Rotundo non considera chiusa la partita e ha deciso di convocare il dirigente del settore Lavori pubblici, Giovanni Puce, per verificare se esistano ancora margini tecnici e amministrativi per realizzare subito il collegamento con viale De Pietro.

Il confronto entra così in una fase decisiva: da una parte l’amministrazione, favorevole nel merito ma determinata a chiudere il cantiere senza ulteriori rallentamenti; dall’altra la minoranza, che vuole capire se davvero non esistano soluzioni praticabili prima della conclusione dei lavori. La questione del varco resta quindi aperta, con residenti e consiglieri di opposizione che chiedono di non perdere un’occasione che potrebbe non ripresentarsi a breve.