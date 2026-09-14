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Passaggio da Via Costadura in viale De Pietro, il vicesindaco apre al varco ma frena: “Favorevole, ma non ora: il cantiere va chiuso”

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