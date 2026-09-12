Via Po, “14 alberi tagliati senza autorizzazione da un dipendente Lupiae”: Santa Rosa insorge, Poli valuta la denuncia

LECCE – Alberi recisi alla base, residenti increduli e nessuna spiegazione ufficiale su chi avesse autorizzato l’intervento. È scoppiato così il caso di via Po, nel quartiere Santa Rosa, dove il taglio di una serie di piante ha provocato la protesta degli abitanti e aperto un vero e proprio giallo all’interno della Lupiae Servizi.

Le prime segnalazioni arrivate dal quartiere parlavano di dodici alberi eliminati senza un motivo apparente e, soprattutto, senza che dagli uffici comunali risultasse una disposizione in tal senso. Secondo quanto emerge da fonti interne alla stessa Lupiae, dietro l’intervento ci sarebbe stata l’iniziativa autonoma di un dipendente della società partecipata, che avrebbe agito senza una preventiva autorizzazione del Comune.

Una vicenda che ha immediatamente acceso le proteste a Santa Rosa, dove i residenti chiedono di sapere perché quelle piante siano state tagliate e chi abbia deciso un intervento destinato a modificare il verde e il decoro della strada. In serata è arrivata anche la presa di posizione del sindaco Adriana Poli Bortone, che ha confermato l’esistenza di una contestazione formale già avviata nei confronti di un dipendente Lupiae e ha annunciato possibili iniziative giudiziarie.

“Ieri il presidente della Lupiae Servizi mi ha formalmente segnalato una circostanza che dovrà essere verificata. Il 13 agosto scorso è stata inviata una contestazione ad un dipendente che arbitrariamente avrebbe reciso alla base 14 piante di yucca lungo un marciapiede urbano”, ha dichiarato il sindaco.

“Come sindaco, a tutela degli interessi della città e del decoro dei luoghi, nonché dei rapporti con la Lupiae, mi riservo di valutare gli aspetti dell’accaduto. Dopo che saranno acquisite tutte le informazioni relative all’episodio in questione, qualora emergessero delle responsabilità, considererò la possibilità di sporgere formale denuncia nei riguardi di chi avesse materialmente effettuato un taglio arbitrario delle piante e dell’eventuale soggetto che avesse ispirato tale azione”. Poli Bortone alza dunque il livello dello scontro e lascia aperta anche l’ipotesi che dietro l’iniziativa del singolo possa esserci stato qualcun altro. “Nel qual caso – prosegue il sindaco – sarebbero stati danneggiati i cittadini, ma anche l’amministrazione comunale in quanto responsabile del decoro della città e della tutela del verde”.

Una posizione netta, destinata ad alimentare ulteriormente l’attenzione sul caso di via Po. “Verso certi episodi, riscontrate eventuali responsabilità, non possono essere tollerate scusanti di alcun genere, né possono essere consentite ad un singolo iniziative tali da deturpare angoli della città che vanno particolarmente tutelati e attenzionati con cura”. Ora bisognerà ricostruire esattamente cosa sia accaduto, accertare il numero delle piante eliminate e soprattutto chiarire se il dipendente abbia agito davvero di propria iniziativa o sulla base di indicazioni ricevute. Nel frattempo, a Santa Rosa resta la rabbia di un quartiere che si è ritrovato da un giorno all’altro con un pezzo di verde in meno e senza, almeno per ora, una spiegazione convincente.