Via XXV Luglio, ancora ostacoli sotto il cantiere. Il Rup Cillo ribadisce il termine dei lavori: 31 dicembre 2026

LECCE – Sotto via XXV Luglio il cantiere continua a trovare ostacoli. Questa volta a frenare l’avanzamento dei lavori sono state soprattutto le interferenze con le linee della fibra, emerse in più punti e capaci di rallentare ancora una riqualificazione che l’amministrazione punta comunque a chiudere entro il 31 dicembre 2026. La scadenza è stata ribadita in commissione Lavori Pubblici dal Rup (responsabile unico del procedimento), l’architetto Silvio Cillo, che ha fatto il punto sull’andamento delle opere. Il cantiere è ripartito con due squadre contemporaneamente al lavoro e, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Trinchese, sul lato destro, l’intervento è ormai vicino al completamento. “I lavori in via XXV Luglio sono ricominciati, con due squadre all’opera. Tra via Matteotti e via Trinchese, sul lato destro, il lavoro è in fase di completamento, con tutti i sottoservizi realizzati, ma l’interferenza con una linea della fibra ha rallentato un po’ i programmi”, ha spiegato Cillo.

Una volta superato il problema, gli operai hanno ripreso la posa del basolato. Il passaggio successivo riguarderà invece la realizzazione del calcestruzzo architettonico destinato ai percorsi pedonali. Le difficoltà, però, non si sono fermate al primo tratto. Anche tra via Trinchese e via Di Biccari, dove la vecchia pavimentazione è stata completamente rimossa, il cantiere ha dovuto fare i conti con nuovi problemi legati alla fibra. “Nel secondo tratto dato in consegna, da via Trinchese a via Di Biccari, è stata eliminata tutta la pavimentazione esistente e anche lì ci sono stati dei problemi con la fibra, che stiamo cercando di risolvere”, ha aggiunto il Rup. Nel frattempo si è svolto anche un sopralluogo con i responsabili di Enel per definire la predisposizione delle nuove linee. Secondo Cillo, nonostante gli intoppi, le lavorazioni stanno proseguendo regolarmente. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro di coordinamento con l’impresa. Sul tavolo ci sarà anche la consegna di via Fazzi, altro segmento interessato dal progetto complessivo insieme a via XXV Luglio e via Di Biccari.

“Chiuderemo i lavori entro il 31 dicembre 2026”, ha assicurato Cillo. Sulla complessità dell’intervento è tornato anche il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla, assente in commissione per impegni istituzionali. “Si sta arrivando alla conclusione di un cantiere difficile per tanti motivi, soprattutto per quello che è stato trovato sotto, tra cui una cisterna”, ha spiegato. Dal fronte dell’opposizione è arrivata invece una contestazione sulle modalità di lavorazione dei basoli. La consigliera di Lecce Città Pubblica, Fabiola Cicirillo, ha sollevato il problema delle polveri prodotte durante il taglio delle pietre, chiedendo maggiori controlli sul rispetto delle norme e maggiore attenzione per le attività commerciali presenti lungo la strada: “Chiedo che l’impresa venga attenzionata al rispetto delle norme: non si utilizza la flessibile ad acqua, ma quella che genera polvere”, ha dichiarato.

Il cronoprogramma resta dunque agganciato alla fine dell’anno, ma la vera sfida continua a essere sotto il livello della strada: fibra, linee tecniche, vecchi manufatti e sottoservizi stanno trasformando ogni avanzamento in una corsa a ostacoli. Ora l’obiettivo è evitare che gli ultimi imprevisti diventino l’ennesimo rinvio.