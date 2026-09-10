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Via XXV Luglio, ancora ostacoli sotto il cantiere. Il Rup Cillo ribadisce il termine dei lavori: 31 dicembre 2026

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