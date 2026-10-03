3BMETEO.COM: “l’autunno ingrana la quarta. In arrivo tanta pioggia su diverse regioni”

Piogge anche abbondanti in arrivo al Nordovest – “Dopo diversi giorni di egemonia anticiclonica, ora il tempo sta per cambiare in modo netto sull’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega- “già da domenica prime piogge si affacceranno al Nordovest, in particolare tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, dove peraltro non si esclude anche qualche locale nubifragio in particolare sulla riviera ligure. Qualche fenomeno potrà interessare seppur più marginalmente Toscana, Lazio, Sardegna, Veneto, Trentino e Lombardia. Qualche sporadico rovescio sarà altresì possibile su Sicilia e Calabria jonica.”

Intensa perturbazione tra martedì e mercoledì – “Ma sarà martedì che le precipitazioni si intensificheranno in modo netto e diffuso a partire dal Nordovest – “avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “per il passaggio di una perturbazione atlantica che entro mercoledì attraverserà tutta l’Italia sotto i colpi di rovesci, temporali e venti anche forti dapprima di Scirocco e Libeccio, successivamente di Ponente e Maestrale. Si prevedono precipitazioni particolarmente abbondanti in primis su Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e in generale lungo tutta la fascia prealpina e pedemontana del Nord: qui non si escludono picchi complessivi anche di oltre 150-200mm con potenziali locali criticità. Successivamente il maltempo dovrebbe colpire in modo incisivo a suon di temporali anche il versante tirrenico dalla Toscana alla Campania con picchi locali di oltre 50-80mm e pure qui possibili locali criticità. Precipitazioni pur più intermittenti non risparmieranno comunque anche il versante adriatico e ionico. Da mercoledì inoltre le temperature saranno in calo in modo deciso a partire dal Nord ma successivamente anche al Centrosud, con ritorno della neve sulle Alpi fin sotto i 2000-2200 metri.

A seguire ancora instabilità e clima più freddo – “Nei giorni successivi il tempo dovrebbe mantenersi spiccatamente variabile con qualche nuovo locale spunto piovoso, specie al Nord e sul versante tirrenico. Il tutto contestualmente ad un clima più freddo, con possibili fiocchi di neve sulle Alpi fin sotto i 1500m” – conclude Ferrara di 3bmeteo.com