Eroi quotidiani, la polizia locale di Nardò sul podio d’Italia

Quando il fumo tossico e le fiamme avvolsero via San Gregorio Armeno nel giugno 2025, il confine tra la vita e la tragedia si assottigliò in un istante. A fare la differenza, in quei minuti drammatici, furono la prontezza, il coraggio e il cuore di quattro agenti del Corpo di Polizia Locale di Nardò, Sara Guglielmetti, Davide Zopazio, Paolo Angelo Caputo e Stefano Spada. Un’azione di straordinaria virtù civica che non è passata inosservata, perché in occasione della quinta edizione del Forum Nazionale di Polizia Locale, in programma a Bergamo il 19 e 20 ottobre, la prestigiosa commissione esaminatrice conferirà alla Polizia Locale di Nardò un solenne e ambito riconoscimento di livello nazionale.

I fatti. Un incendio improvviso e violento si sviluppò all’interno di un’abitazione privata. Giunti tempestivamente sul posto e in attesa delle squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti neretini si trovarono di fronte a uno scenario molto critico. Senza un attimo di esitazione e con uno sprezzo del pericolo che va ben oltre l’ordinario senso del dovere, i quattro agenti riuscirono a introdursi nelle abitazioni invase dal fumo e dalle fiamme e a raggiungere anziani e bambini paralizzati dal terrore, ad avvolgerli nelle coperte e a scortarli all’esterno in sicurezza. Quindi, riuscirono a domare i focolai principali evitando l’estensione del rogo, soprattutto scongiurando il contatto tra le fiamme e alcune bombole di gas. Freddezza, coraggio e umanità per un intervento complicatissimo e altrettanto rischioso.

La notizia del riconoscimento è stata comunicata dal presidente della commissione esaminatrice, il colonnello Maurizio Zorzetto, comandante della Polizia Locale di Pordenone, al comandante della Polizia Locale neretina, il tenente colonnello Cosimo Tarantino. “Il merito è tutto e solo vostro per l’eccellente lavoro svolto – ha detto – a noi della commissione il semplice onore di poterlo riconoscere pubblicamente. Quest’anno non è stato facile perché siamo stati particolarmente selettivi per evitare di sminuire il valore dei premi riconosciuti. Quindi ancora di più devi essere orgoglioso della tua squadra”.

Il premio assegnato a Bergamo, quest’anno giunto alla quinta edizione, rappresenta il coronamento non solo dell’atto eroico dei singoli agenti, ma dell’intera squadra del comando e dell’impianto organizzativo della Polizia Locale di Nardò agli ordini del comandante Cosimo Tarantino. Un risultato che testimonia come la preparazione, il coordinamento costante e una visione saldamente ancorata alla tutela dei cittadini siano il vero scudo della comunità.

“La Polizia Locale non è soltanto gestione della viabilità o controllo del territorio, è presenza vigile, protezione attiva e mano tesa nei momenti di massimo pericolo – evidenzia Cosimo Tarantino – questo intervento incarna la forma più alta di virtù civica e vicinanza alle persone. Mi ritengo onorato di dirigere una squadra dotata di tanto spessore umano prima e professionale poi”.

“Questo è un riconoscimento che riempie d’orgoglio l’intera cittadinanza neretina – aggiunge il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – e dimostra come, dietro ogni divisa, batta un cuore pronto a proteggere la propria città con valore, dedizione ed esempio. Grazie a questi quattro agenti, coraggiosissimi, a nome mio, dell’intera amministrazione comunale e di tutta la città”.