Il 24 Ottobre all’Open Space di Lecce, la seconda tappa degli Special Day di Special Olympics Puglia

Sarà Lecce la seconda tappa degli Special Day, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Rete inclusiva: Special Olympics Puglia – sport , formazione, comunità”, realizzato con il contributo del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità dalla APS Philìa. A promuovere l’appuntamento è il Team Regionale Special Olympics Puglia con il patrocinio e collaborazione del Comune di Lecce.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Open Space Giovani in Piazza Sant’Oronzo a Lecce.

«Portare lo sport unificato nelle comunità significa andare oltre il campo da gioco – sottolinea il Team Regionale Special Olympics Puglia – significa creare occasioni nelle quali incontrarsi, conoscersi e riconoscersi. Gli Special Day nascono proprio con questo obiettivo: costruire una rete inclusiva attraverso lo sport, coinvolgendo progressivamente territori, associazioni, istituzioni, atleti, famiglie e cittadini».

Saranno presenti: l’Assessore allo sport del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia, il Garante del Comune di Lecce Piergiorgio Provenzano, il Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il Delegato del Coni per la provincia di Lecce Luigi Renis il Presidente del Team Puglia Special Olympics Attilio Caputo con la direttrice

regionale Ketti Lorusso ed il direttore provinciale Clemente Manco.

E ci saranno soprattutto le testimonianze dal mondo scuola con la presenza di alunni, insegnanti e dirigenti aderenti al programma scuola Special Olympics, di familiari, atleti e dirigenti che si rivolgeranno ai gruppi sportivi, alle associazioni di volontariato e alle famiglie.

L’evento vedrà al fianco degli organizzatori i Club Lions di Lecce Messapia, di Gallipoli , di Copertino Salento “Pino Cordella”, di Lecce Nociglia “Giacinto Urso” e il Club Soroptimist di Lecce.

Il grande valore inclusivo dell’evento è condiviso con l’Unione Sportiva Lecce Società Calcistica che donerà

una maglia agli atleti speciali e soprattutto ha fatto giungere la totale condivisione di intenti.