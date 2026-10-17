Festival Organistico del Salento, due concerti tra Otranto e Martignano oggi e domani

SALENTO – La XII edizione della rassegna propone due appuntamenti dedicati alla musica sacra, alla tradizione corale e al Barocco europeo. Prosegue il Festival Organistico del Salento, diretto artisticamente dal maestro Francesco Scarcella, con due concerti dedicati alla valorizzazione della musica sacra e del patrimonio artistico salentino.

Sabato 17 ottobre, alle ore 20, nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto, si terrà il concerto lirico-sinfonico Cantico di Frate Sole, nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Protagonisti il soprano Doriana De Giorgi, il tenore Antonio Pellegrino, l’organista Antonio Rizzato, la Polifonica San Gabriele dell’Addolorata di Novoli, diretta da Simonetta Miglietta-Sozzo, e l’Orchestra del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, diretta da Valerio De Giorgi. Un percorso musicale che intreccia spiritualità francescana, repertorio sacro e suggestioni sinfoniche.

Domenica 18 ottobre, alle ore 19.30, nella Chiesa di Santa Maria dei Martiri a Martignano, sarà la volta di Et exultavit, concerto per controtenore e organo con Vincenzo Franchini e Francesco Scarcella. In programma musiche di Vivaldi, Bach, Händel e J. De Gruytters, per un viaggio nel Barocco europeo tra virtuosismo vocale e profondità spirituale.

Due appuntamenti che confermano l’impegno del Festival nella valorizzazione della tradizione musicale e dei luoghi storici del Salento.