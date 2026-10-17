Domenica 18 ottobre la quinta e ultima giornata del festival Conversazioni sul futuro in giro per la città

LECCE – Domenica 18 ottobre si conclude a Lecce la tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro, festival promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private. Per cinque giorni circa 200 ospiti italiani e stranieri sono stati impegnati in quasi 120 appuntamenti tra talk, presentazioni di libri, monologhi, spettacoli, proiezioni, attività per le scuole e laboratori per tutta la famiglia.

L’ultima giornata si apre alle 9:30 alla Tipografia del Commercio con La rassegna stampa internazionale, affidata alla giornalista Luciana Borsatti. Alle 10:15 da Liberrima, ultimo appuntamento con Colazioni sul futuro insieme a Giulia Maria Falzea e Pierpaolo Lala.

Alle 10:30 alla Biblioteca OgniBene, Nilsson propone un laboratorio di presentazione del nuovo numero del libro-rivista di Iperborea per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Valeria Dell’Anna ed Emanuela Liberti. Al Teatrino del Convitto Palmieri, PMA per tutte. Il diritto alla maternità tra scienza, disuguaglianze, libertà e accesso alle cure mette a confronto Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, Giovanni Luigi Mele, direttore del Centro PMA dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, Marina Mengarelli Flamigni, sociologa e vicepresidente della Consulta di Bioetica, e Ketty Vaccaro, epidemiologa e sociologa sanitaria, e Margherita Macrì.

Dalle 10:45, altri tre incontri. Alla Tipografia del Commercio, lo scrittore e autore satirico Adelmo Monachese presenta L’estinzione delle edicole. E la mutazione dei giornalai (People), con Paolo Iabichino e Giovanni Boccia Artieri. Modera Jessica Niglio. Nell’atrio di Palazzo Scarciglia, Io obietto la guerra. Coscienza, diritti e responsabilità approfondisce la campagna R1PUD1A e la proposta di legge di iniziativa popolare promosse da EMERGENCY, con Veronica Dini, Simonetta Gola, Amalia De Simone e Danilo Lupo e letture a cura del progetto Saper leggere, saper ascoltare. Al Castello Carlo V, Dove la terra incontra l’acqua. Zone umide, biodiversità e adattamento climatico affronta la tutela degli ecosistemi con Francesco De Franco, Rita Miglietta e Sara Segantin. Modera Elisabetta Tola. Alle 11:00 da Piazza Duomo torna il Lecce Barocco Tour, visita guidata curata da ArtWork – LeccEcclesiae. A mezzogiorno, nell’atrio di Palazzo Scarciglia, si rinnova l’appuntamento con il Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre. La giornalista e ideatrice Daniela Finocchi presenta Lingua Madre Duemilaventisei. Racconti di donne non più straniere in Italia (Seb27), insieme alle autrici Andreea Paula Danilescu, vincitrice del primo premio, e Brenda Soledad Carmona, terza classificata. Modera Lara Gigante.

Il pomeriggio riparte alle 16:00 nell’atrio di Palazzo Scarciglia con l’ultimo appuntamento di Un caffè sul futuro, curato e condotto da Lara Gigante. La conversazione Cambiare – Quali mutamenti stiamo già vivendo ma fatichiamo ancora a riconoscere? coinvolge Adelmo Monachese, Simonetta Gola, Giovanni Ziccardi e Daniela Finocchi. Alle 16:30 al Castello Carlo V, Lecce | Napoli. Andata e ritorno propone una conversazione tra l’antropologo Marino Niola, autore di La capitale dell’anima. Perché Napoli è un’eccezione (Raffaello Cortina), e Pierpaolo Lala, autore della guida Lecce Adagio. Dal Barocco al mare (Enrico Damiani Editore) con Fabiana Salsi e gli interventi musicali di Franco Tommasi. Alle 17:00 alla Biblioteca OgniBene, nuovo appuntamento per le famiglie con Un soffio nel blu. Alla scoperta delle meraviglie del Mar Mediterraneo (Aboca) di Selina Mao e Giada Ungredda. Alle 17:45, alla Tipografia del Commercio, il giornalista Boris Sollazzo, direttore della rivista Barrio, presenta il nuovo numero, Cosa nostra?, con Francesca Turrisi e Annibale Gagliani. Alla Fondazione Biscozzi – Rimbaud, la giornalista del Corriere della Sera Roberta Scorranese propone Verde Pontormo. Vedere lontano nell’arte, una narrazione per immagini e parole ispirata al suo libro Fluido. Corpi mutevoli e instabili nell’arte (Giunti). Alle Officine Culturali Ergot, il filosofo Matteo Saudino, conosciuto anche come BarbaSophia, presenta Pensieri stupendi. Sette parole per capire il mondo con la filosofia (Einaudi), in dialogo con Mario Carparelli. Alla Vineria Popolare, alle 17:45, il giornalista culinario olandese Joël Broekaert presenta Una storia del mondo in dieci legumi (+ due) (Sonda), con Titti Stomeo. Un viaggio attraverso epoche e continenti per raccontare come i legumi abbiano contribuito a plasmare la storia dell’umanità. L’incontro è sostenuto dall’Ambasciata e dal Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi e dalla Dutch Foundation for Literature. Sempre alle 17:45 al Teatrino del Convitto Palmieri, Chi racconta chi? Identità, reputazione e libertà nell’era degli algoritmi, in collaborazione con LiquidLaw, affronta le trasformazioni della comunicazione digitale con Cristiano Carriero, Guido Scorza e Giovanni Ziccardi. Modera Lara Valente. Alla Libreria Liberrima, la scrittrice Giuliana Salvi con Il dolore dell’oca (Einaudi) affiancata da Bianca Chiriatti.

Alle 18:00 al Cinelab Giuseppe Bertolucci – Cineporto di Lecce, Nessun’altra terra. Raccontare, resistere, restare con la proiezione del documentario No Other Land, seguita da un incontro con Basel Adra, attivista e regista palestinese, Elias Abu Safiya, attivista e figlio del pediatra Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Gaza, e Francesca Caferri, giornalista di Repubblica. Modera Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia. Un confronto sul potere delle immagini e delle testimonianze nel documentare la violazione dei diritti umani e raccontare la vita delle comunità palestinesi.

Dalle 19:00, altri appuntamenti. Alle Officine Culturali Ergot, Nicola Gaeta presenta Black Beauty. Storie di musica nera (Edizioni Low) con Gabriele Rampino, in collaborazione con Salento Jazz. Alla Libreria Palmieri, lo scrittore Daniele Rielli con Lo stregone (Mondadori), con Renato De Capua. Alla Masseria Tagliatelle – Stazione Ninfeo, l’attrice e autrice Anna Dalton racconta come È facile smettere di mangiare carne se sai perché farlo (FuoriScena), con Lara Gigante. Alla Libreria Liberrima, la sociolinguista Vera Gheno presenta La lingua libera. Della forza sovversiva delle parole (Effequ), in dialogo con Valeria Dell’Anna. Al Teatrino del Convitto Palmieri, lo psicologo e sessuologo Livio Ricciardi parla di Forse ti amo. Capire la paura dell’amore nel labirinto delle relazioni contemporanee (Rizzoli), con Alessandra Caiulo. Da Nasca il Teatro, il progetto Pensieri divergenti ospita un confronto sull’uso dei social con Daniele Caputo e Diego Contino. Alle 19:00 alla Vineria Popolare, lo chef e ristoratore libanese Maradona Youssef con Mezé, miracoli e disastri. Il mio Libano in cucina, oltre la guerra (Solferino), con Fabiana Salsi. Tra ricette e ricordi personali, un racconto della cultura gastronomica e dell’identità del Libano. Durante la serata sarà disponibile un aperitivo realizzato in collaborazione con Base e Calò&Monte. Alle 20:15, spazio al dj set di Dubin, tra world beats e sonorità mediterranee. I due appuntamenti della Liberrima avranno il servizio di interpretariato LIS finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, D.P.C.M. 14.02.2023, Convenzione Politecnico di Bari – ENS Puglia.

Sempre alle 20:15 alle Officine Culturali Ergot, Stefano Cristante e Antonello Vigliaroli rendono omaggio ad Andrea Pazienza, nel settantesimo anniversario della nascita, con un dialogo multimediale dedicato alla sua eredità artistica. Alla Masseria Tagliatelle, la fumettista e attivista Fumettibrutti presenta Cigni selvaggi (Feltrinelli), con Simona Cleopazzo. Alle 20:30 da Cime di Rapa Street Food, Daniele Rielli torna protagonista di una speciale Cena con Lo stregone, tra piatti della tradizione e conversazioni letterarie, con prenotazione obbligatoria.

Alle 21:30 alle Officine Cantelmo, in collaborazione con Deghi, Monteco e Coolclub, il gran finale della tredicesima edizione di Conversazioni sul Futuro è affidato a Renzo Rubino con Gran Piano Bar Rubino. Il cantautore torna sul palco con un nuovo progetto che recupera e reinterpreta l’immaginario del piano bar all’italiana, luogo popolare e al tempo stesso elegante, legato alla tradizione, al romanticismo e alla convivialità. Uno spettacolo che intreccia canzoni, memoria, racconti e partecipazione, trasformando la musica in un’occasione di incontro e condivisione per salutare il pubblico dopo cinque giornate dedicate alle idee, al confronto e alle sfide della contemporaneità.