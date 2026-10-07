Agricoltore scese dall’auto sulla tangenziale e venne falciato da un furgone: per la sua morte, c’è una condanna

CAVALLINO (Lecce) – Travolse e uccise il 47enne Gianni Monittola, agricoltore di Cavallino, lungo la Tangenziale Est, all’altezza dell’uscita 9/A, in direzione della statale per Maglie, il 3 novembre 2024. C.R., 23enne di Copertino, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione) con l’accusa di omicidio stradale al termine del processo che si è celebrato in abbreviato davanti al gup Marcello Rizzo.

Sulla scorta di due consulenze (una affidata all’ingegnere Lelly Napoli per ricostruire la dinamica e l’altra all’ingegnera informatica Luigina Quarta sui telefonini di vittima e imputato), Monittola era appena sceso dalla sua auto, una Fiat Punto vecchio modello, e si accingeva ad aprire la portiera quando venne travolto da un Mercedes Vito: l’impatto si rivelò particolarmente violento. Il 47enne fece un volo di diversi metri, colpito dallo sportello del suo stesso veicolo. A nulla servirono i soccorsi degli operatori del 118 giunti ad ogni modo tempestivamente.

Per il dolore di una tragedia così improvvisa, il Comune di Cavallino pubblicò nelle ore immediatamente successive un post unendosi ai sentimenti di dolore di un’intera comunità sgomenta e affranta per la prematura e tragica scomparsa di Giovanni Monittola, strappato alla vita, al lavoro e agli affetti da una funesta fatalità, piangendone la scomparsa. L’imputato era difeso dagli avvocati Riccardo Giannuzzi e Cosimo Poci.

Il fondo parenti vittime della strada verrà risarcito in via equitativa in 5.000 euro mentre la madre e un fratello difesi dagli avvocati Amedeo Martina e altri due fratelli, assistiti dall’avvocato Federico Savo, saranno risarciti in sede civile con il danno da quantificarsi.