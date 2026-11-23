TAURISANO (Lecce) – Tre veicoli ridotti a carcasse e due abitazioni intaccate dal calore delle fiamme. È il bilancio del vasto incendio divampato questa notte a Taurisano, intorno alle 4:25, in via Tripoli, dove erano regolarmente parcheggiate una Fiat Panda, una Volkswagen Polo e una Volkswagen Golf.

A lanciare l’intervento di spegnimento è stata una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce,arrivata dal distaccamento di Gallipoli. Nonostante la rapidità delle operazioni, le tre utilitarie sono andate completamente distrutte; il rogo ha inoltre lambito e danneggiato la facciata di un appartamento e il prospetto di una seconda abitazione adiacente, senza tuttavia propagarsi agli interni grazie all’azione dei caschi rossi, che hanno poi messo in sicurezza l’intera area.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Casarano, ora al lavoro sui rilievi tecnici per stabilire le cause che hanno innescato l’incendio.