Salento – Maxi-multe e sei attività sospese dopo i controlli sul fronte della sicurezza e del contrasto al lavoro nero. Nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 20 novembre 2026, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente al personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e con il supporto dei militari dell’Arma territoriale, hanno effettuato controlli presso 16 attività imprenditoriali, riscontrando irregolarità in ben 14 esercizi.

Particolarmente significativo il quadro delle violazioni emerse: per 6 attività è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di manodopera in nero. In 3 di questi casi, la sospensione è stata adottata anche per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente applicazione del cosiddetto doppio provvedimento di sospensione.

Nel corso delle verifiche sono state complessivamente esaminate 74 posizioni lavorative, 33 delle quali sono risultate irregolari. Tra queste, sono stati individuati 13 lavoratori impiegati in nero, di cui uno minorenne.

Il bilancio complessivo dell’attività di vigilanza registra inoltre la contestazione di ammende per un importo pari a 155mila euro e di sanzioni amministrative per complessivi 53mila euro. Sono, inoltre, 14 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per presunte violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le principali irregolarità accertate figurano la mancata formazione dei lavoratori sui rischi presenti sul luogo di lavoro, le carenze igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro, l’omessa sorveglianza sanitaria, la presenza di situazioni di pericolo connesse al rischio di caduta nel vuoto e il mancato versamento dei contributi alla Cassa Edile.

L’attività di vigilanza proseguirà anche nelle prossime settimane, attraverso ulteriori controlli mirati, con l’obiettivo di rafforzare il presidio di legalità nel mondo del lavoro, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e ogni forma di sfruttamento, nonché prevenire gli infortuni e garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza.

Un’azione sinergica e costante tra Arma dei Carabinieri e Ispettorato del Lavoro, finalizzata a tutelare i diritti dei lavoratori, promuovere condizioni di lavoro regolari e sicure e assicurare il rispetto delle regole a tutela delle imprese che operano nella legalità.