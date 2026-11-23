SALENTO – Minori affidati agli zii raccontano di presunti maltrattamenti che andavano avanti da mesi. La pm Erika Masetti ha aperto un fascicolo d’indagine in cui è stato iscritto il nome dello zio, residente in un comune salentino, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, mentre le sorelle, da gennaio, sono state allontanate da casa e trasferite in una comunità. Nel fascicolo, nel frattempo, sono confluite le dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso di un incidente probatorio in cui le minori avrebbero fornito una ricostruzione concorde tra loro. Lo zio, però, una persona irreprensibile e gran lavoratore com’è conosciuta in paese, vive nello sconforto e nell’inquietudine. Con la moglie aveva accolto le nipoti, dopo un provvedimento del tribunale dei minori che ne aveva disposto l’affidamento.

Ecco perché queste accuse franategli addosso non riesce a metabolizzarle in alcun modo. Di converso c’è il racconto delle sorelle. Della più grande in particolare. Che avrebbe riferito di essere stata persino minacciata con una pistola puntatale alla tempia dallo zio. Per mesi, lei e le sorelle più piccole sarebbero state vittime di comportamenti violenti, autoritari e aggressivi, sfociate in punizioni, a loro dire, immotivate e in alcune circostanze in aggressioni.

Per la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Maurizio Scardia, si sarebbe trattato soltanto di metodi educativi, in alcuni casi, un po’ più rudi. La gip Giulia Proto, che ha ascoltato le minori alla presenza di una psicologa, ha ritenuto le testimonianze attendibili. Il prossimo passo per gli inquirenti sarà chiudere le indagini o archiviare il procedimento a carico dello zio. Le ragazze sono assistite dall’avvocata Ivana Quarta.