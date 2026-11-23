MONDO – Jannik Sinner sarà operato in Finlandia dal professor Lasse Lampainen, lo stesso chirurgo che ha eseguito gli interventi su Ivan Ilić, lo scorso 27 ottobre, e Medon Berisha, a marzo. Uno specialista della medicina sportiva, soprannominato il “dottor House dello sport”.
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