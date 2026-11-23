OTRANTO (Lecce) – Si fronteggiarono gruppi di giovanissimi prima all’interno e poi all’esterno di un noto locale nella centralissima piazza Castello, a Otranto, la sera di Pasqua. Forse per uno sguardo di troppo o un apprezzamento a una ragazza. Di fatto, il salotto buono della città dei martiri, per diversi minuti, si trasformò in un campo di battaglia in cui decine di ragazzi si affrontarono ora a mani nude ora con il lancio di suppellettili tra il fuggi fuggi di clienti, avventori e semplici passanti che si sarebbero trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Come il contitolare del locale intervenuto esclusivamente per separare i contendenti e sedare le violenze, e colpito con un pugno in pieno volto.

In nove, sulla scorta delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di polizia sono stati identificati e destinatari di un avviso di chiusura delle indagini preliminari a firma del sostituto procuratore Massimiliano Carducci. Solo un numero parziale degli effettivi soggetti coinvolti che sarebbero stati oltre 30. Le accuse di rissa e danneggiamento aggravati vengono contestate a M.A., 21enne di Palmariggi; M.E., 20enne di Scorrano; T.L., 20enne di Palmariggi; C.M., 22, di Scorrano; M.R., 20, di Scorrano; M.S., 24enne di Casamassella (frazione di Uggiano la Chiesa); F.V., 23, di Uggiano La Chiesa e L.D.F., 23enne, di Scorrano; F.P.T. 22enne nato in Inghilterra, quest’ultimo denunciato anche per lesioni personali perché indicato come l’aggressore del titolare del locale che riportò un “trauma dell’arcata zigomatica sinistra e cervicalgia post aggressione, con ecchimosi della guancia sinistra e lieve edema zigomatico sinistro”, giudicati guaribili in cinque giorni salvo complicazioni.

La rissa scoppiò intorno alle 20.00. iniziata dapprima all’interno del locale, poi proseguita all’esterno e, infine, degenerata coinvolgendo decine di giovanissimi nelle vicinanze di altre attività commerciali. Volarono tavoli e altre suppellettili, bicchieri, bottiglie e vasi ornamentali. Gran parte della mobilia dee locale venne resa inutilizzabila così come il sistema di videosorveglianza del locale; danni tali da determinare, subito dopo il loro allontanamento, la chiusura dell’esercizio per l’impossibilità di proseguire l’attività. Con successivi riflessi anche nelle settimane successive: il questoe, infatti, dispose la sospensione immediata dell’attività per venti giorni per ripristinare la necessaria serenità sociale. Gli indagati – difesi dagli avvocati Giusepe Serratì, Cristina Mulino, Aurelio Elia, Antonio Coluccia, Giovanni Montagna, Maria Corvaglia e Mario Blandolino – hanno ora venti giorni a propria disposizione per ciedere di essere interrogati o per produrre memorie difensive.