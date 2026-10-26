Al Vito Fazzi intervento su una 15enne con una rara forma di “milza mobile”

La paziente, una ragazza di 15 anni affetta da una sindrome rara, presentava un quadro clinico particolarmente delicato, caratterizzato da infarto splenico ascessualizzato e da un marcato ingrossamento della milza, che occupava oltre due terzi della cavità addominale.
Dopo il ricovero nell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica, diretta dalla dott.ssa Titti Tornesello, la giovane è stata sottoposta a due procedure mininvasive eseguite dall’équipe di Radiologia Interventistica, diretta dal dott. Raffaele Prudenzano: l’embolizzazione dell’arteria splenica e il successivo posizionamento di un drenaggio percutaneo.
Le procedure hanno preparato la paziente all’intervento di asportazione della milza, eseguito dall’équipe di Chirurgia Pediatrica, diretta dalla dott.ssa Lucia Russo. L’operazione si è conclusa con successo, senza complicanze intraoperatorie né postoperatorie segnalate.
“La collaborazione tra le diverse specialità è stata fondamentale per affrontare un caso così raro e complesso”, ha dichiarato la dott.ssa Lucia Russo, sottolineando il contributo di tutti i professionisti coinvolti e ringraziando il personale infermieristico per la competenza, la dedizione e l’attenzione riservata alla giovane paziente.
“Questo intervento testimonia la capacità del Vito Fazzi di gestire situazioni cliniche di particolare complessità attraverso l’integrazione delle competenze e il lavoro di squadra, mettendo al centro la sicurezza e i bisogni dei pazienti”, ha dichiarato la Direttrice sanitaria di ASL Lecce, Maria Nacci, rivolgendo un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari coinvolti.
- SportLecce, due giornate di squalifica per Gaspar
- CronacaMinore diabetico ripreso e filmato durante il pestaggio in stazione: in sette chiedono la messa alla prova
- AttualitàMeteo domani 27 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi
- CronacaAccoltellato all'addome dopo una lite nel residence a Merine: 54enne in codice rosso, arrestato l'aggressore
- CronacaTragedia sfiorata: 60enne colto da malore prima di Lecce-Juventus, decisiva la rianimazione della Croce Rossa
- Prima PaginaLecce: Di Francesco, dubbi verso Frosinone e attesa Tiago Gabriel. Terapie per il giocatore