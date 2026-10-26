Accoltellato all’addome dopo una lite nel residence a Merine: 54enne in codice rosso, arrestato l’aggressore

LECCE – Un fendente all’addome sferrato con un grosso coltello da cucina al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi. È la drammatica sequenza registratasi nella mattinata all’interno di un complesso residenziale a Merine, frazione di Lizzanello,sfociata nell’arresto di un uomo con l’accusa di tentato omicidio.

L’allarme è scattato quando il personale sanitario del 118, giunto sul posto per la segnalazione del ferimento, ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce si sono precipitati nel residence, trovando il presunto aggressore ancora sul posto, provvidenzialmente bloccato da un presente in attesa dell’arrivo dei militari.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione tra i due sarebbe improvvisamente degenerata: l’uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama di ben 16 centimetri, colpendo la vittima all’addome. L’arma è stata prontamente recuperata e sottoposta a sequestro penale per i successivi rilievi tecnici.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari e trasportato a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso.Sebbene fosse cosciente all’arrivo dei soccorritori, le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e i medici si sono riservati la prognosi.

L’aggressore è stato tratto in arresto per tentato omicidio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.