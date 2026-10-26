Meteo domani 27 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia
Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo isolate e brevi piogge sul Salento.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni; locali banchi di nebbia lungo la pianura padana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con qualche velatura alternata a spazi di sereno.
AL CENTRO
Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile tra schiarite e formazione di foschie, nebbie ed addensamenti bassi, specie nelle zone interne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo soleggiato ovunque, poco o irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.
Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord; massime in aumento al nord ed all’estremo sud, stabili o in lieve calo al centro.
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