Festival di Santa Cecilia 2026: Cristiano Borsi special guest al Teatro Paisiello. Il giovane creator sarà presentatore e membro della giuria

LECCE – Il Festival di Santa Cecilia torna, per il terzo anno consecutivo, nel suggestivo Teatro Paisiello. Il prossimo 22 novembre 2026, in occasione della ricorrenza dedicata alla patrona della musica, il Comune di Lecce rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della creatività giovanile, offrendo ai giovani talenti un palcoscenico prestigioso sul quale esprimersi e farsi conoscere.

La grande novità di questa terza edizione sarà la partecipazione, in qualità di special guest, di Cristiano Borsi, uno dei giovani content creator più conosciuti e seguiti dalle nuove generazioni, che vestirà un doppio ruolo: presentatore della serata e membro della giuria.

Romano, classe 2009, Cristiano Borsi è diventato in pochi anni un autentico fenomeno dei social network, conquistando oltre 1,5 milioni di follower su TikTok e circa 570.000 su Instagram. Protagonista del progetto Breakfast Club, ha costruito una community particolarmente affezionata grazie alla sua spontaneità, alla capacità comunicativa e a contenuti che spaziano dall’intrattenimento alla musica, diventando un punto di riferimento per una parte significativa della Generazione Z.

La sua presenza rappresenta un ulteriore elemento di attrattività per il Festival, creando un ponte tra la musica, i nuovi linguaggi digitali e il mondo dei giovani.

<Il Festival di Santa Cecilia – dichiara il sindaco Adriana Poli Bortone – mette i giovani al centro della vita culturale della nostra città. Questa è la terza edizione di una iniziativa che conferma il successo di una scelta culturale che non può fare a meno di guardare con passione alle nuove generazioni, di promuovere iniziative capaci di esaltare il loro talento e le loro potenzialità. E’ un orgoglio, per me, poter dare spazio, ancora una volta, all’emozione, alla bellezza, all’originalità che solo l’energia dei giovani riesce a trasmettere>.

<Siamo particolarmente felici – aggiunge l’assessore alle Politiche Giovanili Maria Gabriella Margiotta – di annunciare la presenza di Cristiano Borsi, che non sarà soltanto un ospite, ma avrà un ruolo attivo nella conduzione della serata e nella giuria. Il nostro obiettivo è rendere il Festival un appuntamento sempre più riconoscibile e partecipato, nel quale i giovani possano sentirsi autentici protagonisti. A tutti coloro che coltivano una passione per la musica rivolgiamo un invito: mettetevi in gioco, perché il palcoscenico del Paisiello vi aspetta>.

C’è tempo fino al 5 novembre 2026 per presentare la propria candidatura. L’avviso pubblico, rivolto ai giovani fino a 35 anni, singolarmente o in gruppo, è disponibile sul sito istituzionale del Comune, insieme al modulo e alle modalità di partecipazione.