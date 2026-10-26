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Festival di Santa Cecilia 2026: Cristiano Borsi special guest al Teatro Paisiello. Il giovane creator sarà presentatore e membro della giuria

Il 22 novembre torna per il terzo anno consecutivo il Festival promosso dal Comune di Lecce. Candidature aperte fino al 5 novembre

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