Minore diabetico ripreso e filmato durante il pestaggio in stazione: in sette chiedono la messa alla prova

GALATINA (Lecce) – In sette chiedono la messa alla prova mentre un altro baby imputato finisce sotto processo. Questo l’esito dell’udienza preliminare davanti in cui sono comparsi gli otto presunti componenti della “gang del bosco”, tutti tra i 14 e i 18 anni, accusati di aver picchiato un 17enne diabetico, di nazionalità tunisina, all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina, il 16 aprile 2025. L’unico imputato a non aver scelto di ricorrere alla messa alla prova è il giovane, un 18enne, difeso dall’avvocato Roberto Stanislao, che avrebbe diffuso uno dei due video dell’aggressione sui social. l’inizio del processo è fissato per il 26 gennaio 2027. Per il 21 gennaio, invece, è fissata l’udienza in cui la giudice Paola Liaci valuterà la richiesta di messa alla prova 8un istituto che peer i minri permette l’estinzione del reato mantenendo la fedina penale intonsa dopo aver seguito un percorso riabilitativo di alcuni mesi, solitamente 6).

Per cinque di loro, la procuratrice capo della procura dei minori di Lecce, Simona Filoni, contesta l’aggravante della finalità dell’odio razziale contenuta nell’avviso di conclusione. Nell’inchiesta erano coinvolti anche due altri minori, non imputabili, perché non avevano neppure 14 anni quando si è verificata l’aggressione. Le accuse messe nero su bianco dagli inquirenti vanno dallo stalking, alle lesioni, dalla violenza privata alla diffamazione aggravata.

La vittima, nata in Italia da genitori di origini tunisine, era finita nel mirino del branco già da un paio di anni. Deriso, umiliato, picchiato, insultato. Due le aggressioni accertate dalla polizia di Galatina, una dopo l’altra. Come raccontato all’epoca dal corriere Salentino in anteprima. A distanza di pochi giorni. il 12 aprile, la prima; il 16, la seconda. Quella più violenta. E ripresa da una ragazza – la fidanzata di uno degli autori – con il telefonino. In sottofondo, a corredo del video, si sente la sua voce: “Dobbiamo riprendere tutto, siamo con la gang del bosco oggi”. Il pestaggio, nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina.

Con il rischio di essere notati da qualche testimone. Calci, pugni, offese, insulti nonostante “le urla strazianti e le implorazioni di smetterla del ragazzo portatore di un infusore di fisso di insulina al livello dell’addome”. Il branco, invece, continuò ad accanirsi colpendo il 17enne “per altri 26 secondi” come emerge dal video divenuto virale nelle ore immediatamente successive non appena finì sui social. Quella sera di violenza, però, continuò: il branco inseguì il 17enne, che, nel frattempo, aveva cercato riparo in casa di un conoscente. La vittima cercò di sfondare la porta dell’abitazione e quando riuscì a entrare, volarono minacce e insulti intrisi di odio razziale, secondo gli inquirenti: “Tunisino di m….”; Tunisino bastardo!”; “Esci fuori”. Soltanto l’intervento di una vicina, dal balcone, consentì di mettere in fuga il branco. I cui componenti, sui social, si atteggiavano, da tempo, ad aspiranti boss, sfoggiando pistole false in alcuni post.

Mesi dopo cinque di loro finirono in una comunità con un’ordinanza del tribunale dei minori. Alla esaltazione della baby gang fa da contraltare l’arrendevolezza della vittima: è finita in ospedale subito dopo l’aggressione, da dove è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni, dopo una serie di accertamenti. E ha vissuto mesi e mesi nel terrore e nella paura costante di incontrare i suoi aggressori; il rendimento a scuola non è stato più lo stesso e, soprattutto, si sono acuite le sue difficoltà a interagire con i suoi coetanei. E non si è potuto costituire parte civile (non è consentito nei processi con minori).

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Massimo Bellini; Daniela Sindaco; Antonio Palumbo; Simona Reale; Riccardo e Massimo Marra; Roberto Stanislao e Giuseppe Romano.