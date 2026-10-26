Il mega parcheggio del Foro Boario arriva al TAR

Mercoledì prossimo è fissata la Camera di Consiglio innanzi al TAR Lecce, sotto la presidenza del Dott. Antonio Pasca, per la discussione dell’istanza di sospensiva richiesta dal Comitato cittadino Foro Boario nel ricorso avverso il progetto del parcheggio in elevato nell’area ex Foro Boario.

Per resistere al ricorso si sono costituiti il Comune di Lecce con l’Avv. Pietro Quinto e la cooperativa che ha redatto il progetto di fattibilità dell’opera difesa dagli Avv.ti Lorenzo Botteon, Leonardo Maruotti e Francesco Romano.

Tutti i difensori nelle loro memorie hanno peraltro eccepito il difetto di legittimazione del comitato a contestare la legittimità dell’importante opera pubblica.

Il Comitato ricorrente, formato da dieci componenti e costituito in data 10.4.2026, non ha i requisiti per rappresentare l’interesse della collettività cittadina. I requisiti richiesti per un Comitato, per agire in giudizio, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, sono la consistenza organizzativa, una adeguata rappresentatività ed il collegamento stabile con il territorio. Requisiti che non si riscontrano nel comitato ricorrente.

Per quanto attiene al merito del ricorso, il difensore del Comune di Lecce che realizzerà l’intera opera pubblica, ha sostenuto la regolarità amministrativa della soluzione progettuale fuori terra del parcheggio. All’uopo – ha evidenziato l’Avv. Quinto – la soluzione progettuale è il frutto di un approfondito studio di fattibilità tecnico-economica.

Il raggruppamento incaricato di effettuare tale studio, nel suo lavoro, articolato in due fasi: analisi preliminare e soluzione più idonea, è pervenuto alla conclusione della maggiore convenienza e fattibilità del parcheggio in elevato. E ciò sia con riferimento alla difficoltà dello scavo in profondità e sia per il miglior rapporto tra costi e benefici della soluzione in elevato. Scelta vincolata – ha ricordata l’Avv. Quinto – atteso che l’opera in oggetto ha conseguito un finanziamento di 29 milioni dal “Comitato Istituzionale di Sviluppo (CIS) Brindisi – Lecce – Costa Adriatica” con un contratto sottoscritto nel 2022. Il progetto finanziato riguarda un parcheggio da realizzare nella parte nord ovest del capoluogo, costituente il principale accesso alla città. Tale finanziamento è condizionato al rispetto dei termini di realizzazione, al rispetto dell’importo finanziato ed alla sua funzionalità.

Si tratta di un’opera che, per la localizzazione e la sua struttura, deve costituire un polo di interscambio (Aeroporto, Stazione, Porto) ed un servizio per la città che consenta lo snodo del traffico pubblico-privato. Sono stati questi gli obiettivi che hanno guidato il lavoro della Ditta incaricata dello studio di fattibilità, secondo cui la soluzione del parcheggio in elevato costituisce il perseguimento della fattibilità dell’opera e del suo finanziamento.

Nella sua memoria, l’Avv. Quinto ha altresì evidenziato – per replicare alle lamentele dei cittadini del comitato – che nella progettazione in elevato dell’opera sono stati valutati tutti gli elementi fondamentali relativi alla tutela della salute per la popolazione residente, concernente la qualità dell’area, il rumore, la mobilità, l’ombreggiamento. Con la garanzia della esclusione, altresì, della formazione di un’isola di calore.

Sulla istanza cautelare i difensori hanno eccepito che non ricorre, allo stato, la presupposizione di danno grave ed irreparabile ipotizzabile in astratto, che possa legittimare la richiesta di una tutela cautelare.