Surfcasting, Luca Zuppello campione italiano nel Salento: 203 atleti in gara

È Luca Zuppello il nuovo campione italiano individuale maschile seniores di surfcasting. L’atleta del Friuli Surfcasting Team APSD ha conquistato il titolo nella XXXVI edizione della manifestazione, disputata dal 21 al 24 ottobre nel Salento con la partecipazione di 203 concorrenti arrivati da tutta Italia. Sul secondo gradino del podio Vincenzo Di Tonto, del Muttley Team ASD; terzo Giovanni Alfarano, di Salento Due Mari ASD, che ha regalato al territorio ospitante un piazzamento tra i protagonisti del campionato.

«Riportare nel Salento il Campionato italiano dopo 33 anni è stata un’emozione e una grande sfida organizzativa – dichiara Pasquale Palma, presidente di ASD Le Pilane – Il contributo dei nostri soci e delle associazioni della provincia di Lecce è stato fondamentale per accogliere 203 atleti e affrontare quattro giornate impegnative. L’auspicio è che questo appuntamento avvicini nuove persone, soprattutto giovani, alla pesca sportiva e al rapporto con la natura».

«La Federazione ha scelto il Salento perché qui ci sono un comitato provinciale e società capaci di affrontare una manifestazione di questa portata – ha dichiarato Ivan Di Cesare, membro del Comitato di settore e delegato FIPSAS alla manifestazione – Gestire atleti provenienti da tutta Italia, con esigenze diverse, richiede competenza e responsabilità. Sul piano sportivo, questo campionato ha richiesto capacità di adattamento: dal mare agitato della prima giornata alla scaduta della seconda, fino al mare calmo delle ultime due. Interpretare condizioni così differenti è ciò che dà valore alla conquista del titolo».

«Ospitare nuovamente il Campionato italiano individuale ha un significato importante per il nostro movimento: il surfcasting è una delle discipline più sentite sul territorio – dichiara Massimo Barretta, vicepresidente del Comitato provinciale FIPSAS di Lecce e responsabile della pesca di superficie – Abbiamo lavorato da marzo, predisponendo campi su entrambi i versanti del Salento per poter affrontare condizioni meteorologiche diverse. Le condizioni ci hanno permesso di gareggiare sullo Ionio, dove le spiagge offrono spazi adatti alla competizione. Agli organizzatori va il mio ringraziamento per l’impegno e per il lavoro svolto».

Il verdetto conclusivo ha premiato Zuppello al termine di un appuntamento che ha riunito sulle spiagge salentine atleti provenienti dal Nord, dal Centro, dal Sud e dalle isole. Un confronto nazionale in una disciplina nella quale tecnica di lancio, scelta dell’assetto di pesca, lettura del mare e capacità di adattamento accompagnano ogni fase della gara. Concentrazione e gestione delle prove sono gli elementi su cui si costruisce il risultato complessivo, fino alla verifica dei punteggi e alla definizione della classifica generale.

«La priorità era mettere gli atleti a proprio agio e garantire lo svolgimento delle gare in sicurezza – dichiara Stefano Panico, presidente di Salento Due Mari – Il vento forte e il mare agitato della prima giornata hanno reso la prova impegnativa, ma i concorrenti hanno affrontato le difficoltà e le nostre spiagge hanno offerto belle catture, con una grande varietà di specie».

Per Alfarano, il bronzo ha assunto un significato particolare: il portacolori di Salento Due Mari ASD ha chiuso sul podio un campionato ospitato nella propria terra, dando alla manifestazione anche una soddisfazione sportiva locale. Insieme a lui, Di Tonto e Zuppello hanno firmato le prime tre posizioni di un’edizione che ha portato nel Salento una rappresentanza della pesca sportiva nazionale.

L’organizzazione è stata curata da ASD Le Pilane, presieduta da Pasquale Palma, in collaborazione con la Sezione Provinciale FIPSAS di Lecce e l’associazione Salento Due Mari. Le gare si sono svolte sulle splendide spiagge di Torre San Giovanni, Torre Mozza, Lido Marini e Pescoluse, portando vivacità nelle località marine anche in periodo di bassa stagione, a vantaggio del tessuto commerciale.

Dietro lo svolgimento del campionato, il lavoro dei giudici di gara e degli organizzatori è stato affiancato dal contributo delle associazioni del territorio. Alpoga Team Tropical Store, Lenza Salentina Lecce, Salento Sea Team, Messapia Team, Black Marlin Team 2007 e Fishing Club Lecce hanno messo a disposizione supporto e collaborazione. Un impegno condiviso che ha accompagnato gli atleti durante la manifestazione, fino agli adempimenti conclusivi e alle premiazioni.

L’appuntamento ha unito alla dimensione agonistica quella dell’accoglienza, coinvolgendo anche familiari e accompagnatori giunti al seguito dei concorrenti. L’Eden Resort ha ospitato le attività legate al campionato e la serata conclusiva, con la cena di gala e la premiazione. La proclamazione del podio assoluto ha rappresentato il momento centrale della chiusura, dedicata al nuovo campione italiano e a tutti i partecipanti.

A sostenere la manifestazione gli sponsor tecnici Yuki e Fonderia Roma, insieme al supporto del negozio convenzionato Hobby Mar. Il racconto delle gare ha raggiunto anche gli appassionati lontani dai campi grazie ad Andrea Costantini di Fishing Evolution Italy, che ha seguito il campionato con le dirette delle giornate di competizione, consentendo al pubblico di accompagnarne lo svolgimento a distanza.

La cornice territoriale dell’iniziativa è richiamata anche dalla presenza, nella comunicazione ufficiale, di Puglia 2026 – European Region of Sport, Regione Puglia e Comuni di Salve, Otranto e Ugento. Il campionato ha così affiancato al confronto per il titolo nazionale un’occasione di incontro tra società sportive e comunità ospitanti, portando atleti e accompagnatori a conoscere il territorio attraverso la pratica sportiva.

A chiudere la XXXVI edizione restano il titolo di Luca Zuppello, l’argento di Vincenzo Di Tonto e il bronzo di Giovanni Alfarano: i tre nomi sul podio di un campionato che ha riunito nel Salento 203 percorsi agonistici e una comune passione per la pesca dalla spiaggia.