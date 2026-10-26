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Surfcasting, Luca Zuppello campione italiano nel Salento: 203 atleti in gara

Al portacolori del Friuli Surfcasting Team APSD la XXXVI edizione del Campionato italiano individuale maschile seniores. Argento a Vincenzo Di Tonto, bronzo a Giovanni Alfarano di Salento Due Mari ASD

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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