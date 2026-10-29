Altri 50 mila euro per completare il recupero di 83 alloggi a Gallipoli

Sono ad oggi oltre 743 mila euro complessivi per recuperare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel Salento. Ai 693.567 euro già destinati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi, si aggiungono altri 50.329,76 euro per completare i lavori di recupero di 83 alloggi popolari in via Carlo Massa, a Gallipoli. Il nuovo provvedimento rafforza l’impegno della Regione Puglia, in collaborazione con ARCA Sud Salento, per migliorare gli edifici esistenti, recuperare gli alloggi non utilizzati e ampliare le risposte al bisogno abitativo.

La Giunta regionale ha approvato la destinazione delle nuove risorse, provenienti dell’alienazione di alloggi pubblici e derivanti da piani del 2021, al riappalto delle opere necessarie a completare l’intervento di recupero a Gallipoli, rimasto incompiuto a seguito della risoluzione del precedente contratto.

“Ogni risorsa che riusciamo a rimettere in circolo per recuperare le case popolari rappresenta un passo avanti nella risposta al bisogno abitativo – dichiara l’assessora regionale all’Urbanistica e alla Casa, Marina Leuzzi -. Con ARCA Sud Salento stiamo lavorando per individuare le disponibilità finanziarie e trasformarle in interventi concreti, dando priorità alla manutenzione degli edifici, al completamento delle opere e al recupero degli alloggi che oggi non possono essere assegnati. Non si tratta di interventi isolati, ma di un lavoro che vogliamo rendere sempre più organico. Stiamo portando avanti una ricognizione delle risorse disponibili, comprese quelle derivanti dalla vendita degli alloggi, per individuare ulteriori possibilità di investimento e rafforzare la capacità di intervento sul patrimonio pubblico. La collaborazione con le ARCA territoriali è fondamentale per accelerare il recupero degli immobili e contribuire ad affrontare l’emergenza abitativa. L’obiettivo è utilizzare al meglio le risorse a disposizione per restituire alle famiglie alloggi dignitosi, sicuri e adeguati alle loro esigenze”, conclude Leuzzi.

Il nuovo via libera si aggiunge al precedente provvedimento con cui la Giunta regionale aveva già destinato 693.567 euro al recupero e alla manutenzione del patrimonio abitativo pubblico nel Salento. Le risorse, richieste da ARCA Sud Salento e anch’esse derivanti dai proventi delle alienazioni, finanziano interventi a Gallipoli, Lecce, Maglie e Poggiardo, oltre alla riattazione degli alloggi sfitti di proprietà dell’Agenzia, con l’obiettivo di renderli nuovamente disponibili per le famiglie in attesa di un’abitazione.