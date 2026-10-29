Xylella, approvato il bando da 30 milioni. Paolicelli: “Incontriamo gli agricoltori per accompagnarli nelle opportunità della misura”

Regione Puglia dà il via libera all’Avviso pubblico da 30 milioni di euro per sostenere il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da Xylella fastidiosa. E, nel mese di novembre, un road show informativo regionale sui territori, per illustrare le opportunità della misura, rispondere alle domande degli operatori e accompagnare le aziende nella comprensione delle procedure.

Gli incontri saranno un’occasione per confrontarsi direttamente con agricoltori, organizzazioni e operatori del settore, raccogliere esigenze e chiarimenti e assicurare la più ampia divulgazione di uno strumento strategico per il rilancio delle aree colpite dalla diffusione del batterio.

“Con questo bando mettiamo a disposizione 30 milioni di euro per aiutare le aziende agricole a ripristinare il proprio potenziale produttivo e a guardare al futuro. Vogliamo che queste risorse diventino un’opportunità concreta per i territori colpiti. Per questo abbiamo scelto di incontrare direttamente gli agricoltori, le organizzazioni agricole, insieme ai tecnici dell’Osservatorio fitosanitario, per spiegare la misura, ascoltare le domande e sciogliere i dubbi. Il nostro obiettivo è rendere il bando il più possibile accessibile e favorire la partecipazione delle imprese che hanno bisogno di ripartire”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli.

Il bando sostiene gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo compromesso da Xylella, attraverso la sostituzione degli olivi danneggiati con varietà resistenti o tolleranti e la possibilità di riconvertire gli oliveti verso altre colture arboree ammissibili.

Il calendario degli incontri

Il road show farà tappa nelle seguenti città:

· 16 novembre – Brindisi

· 17 novembre – Lecce

· 14 dicembre – Taranto

· 16 dicembre – Bari

Gli incontri si svolgeranno con la partecipazione dell’assessore Paolicelli e della struttura tecnica dell’Osservatorio fitosanitario regionale. Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati successivamente.