Arpal: 616 posti disponibili nel leccese. Ultimi giorni per candidarsi al Recruiting Day settore tessile a Nardò

CPI DI NARDÒ, RECRUITING DAY IL 15 OTTOBRE : ULTIMI GIORNI PER CANDIDARSI

Si avvicina il recruiting day per il settore tessile organizzato dal Centro per l’Impiego di Nardò. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, presso gli uffici di Via Sanpietroburgo, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La selezione servirà a coprire 59 posizioni. Le selezioni riguardano le mansioni di sarta/o campionarista/prototipista; tirocinante stiro intermedio/finale; addetti/e alle macchine complete, alle macchine piane, alle macchine lineari, alle macchine confezionatrici o al controllo del prodotto finito; tecnici del prodotto finito; tirocinanti rimagliatrici/tori e rimagliatrici/tori con esperienza. Tutte le offerte sono consultabili al seguente link: https://tinyurl.com/2975j6e2

Ai colloqui sono ammesse persone che si candideranno entro il 15 ottobre 2026 alle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma regionale lavoroperte.regione.puglia.it, allegando in un unico file PDF il proprio CV e il documento d’identità, oppure accedendo con SPID o CIE.

IL REPORT SETTIMANALE: 616 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva complessivamente 616 posizioni aperte, articolate su 216 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il turismo, ristorazione e food delivery si conferma il comparto trainante con 194 possibilità, seguito, anche questa settimana, dal settore costruzioni e installazione impianti con 106 opportunità lavorative e dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 86 posti disponibili. Consistente anche la richiesta nei settori industria e settore metalmeccanico con 42 possibilità, quello delle telecomunicazioni ha 40 posti a disposizione, sanità, servizi alla persona e farmaceutico con 38 opportunità e commercio con 30 posizioni. Il comparto pedagogico e istruzione propone 20 inserimenti, il settore amministrativo e informatico conta 20 opportunità, mentre quello relativo al settore riparazione veicoli e trasporti con nove posti. Infine il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente dispone di otto posizioni e a seguire si posizionano il settore pulizie e multiservizi con quattro possibilità. Chiudono il riepilogo il settore bellezza e benessere e l’industria del legno con tre posizioni aperte. Infine, per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono disponibili otto posizioni e per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) due posizioni. Infine, per tirocini formativi si contano 16 posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.