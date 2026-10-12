“È cultura!”, una settimana di musica, libri e arte con Banca Popolare Pugliese

Un intreccio di musica, letteratura e arte visiva caratterizza la terza edizione di “Illuminiamo l’Arte”, il format con il quale Banca Popolare Pugliese aderisce a “è cultura!”, l’iniziativa promossa da ABI e ACRI – ovvero Associazione Bancaria Italiana e Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – per valorizzare il contributo del settore bancario allo sviluppo socio-culturale del Paese.

Attraverso “Illuminiamo l’Arte”, BPP si rivolge al territorio, offrendo un ricco cartellone di appuntamenti aperti al pubblico ed esponendo una selezione di opere della propria collezione d’arte nelle vetrine e negli spazi interni di alcune filiali.

Si comincia giovedì 15 ottobre, alle ore 18:00, al Teatro Savoia di Campobasso con il concerto di Beatrice Rana, pianista salentina di fama internazionale.

Banca Popolare Pugliese ha infatti scelto di sostenere “Classiche Forme”, il Festival internazionale di Musica da Camera fondato e diretto da Rana, e le attività dell’Associazione Musicale Opera Prima di Arnesano. Accanto alla programmazione dell’Associazione, la Banca sosterrà, in particolare, “La Cura del Talento”, ovvero il progetto che accompagna giovani musicisti di grande talento nei primi anni della loro carriera concertistica. Per BPP si tratta di un investimento sulla cultura, sulla formazione e sulle nuove generazioni, in linea con i valori e i principi cui le attività della Banca da sempre si ispirano.

«Considero particolarmente significativo l’impegno della Banca Popolare Pugliese, che va ben oltre il semplice sostegno a un progetto culturale», scrive Beatrice Rana nella lettera di ringraziamento indirizzata all’Istituto. «La scelta di accompagnare Classiche Forme e Opera Prima rappresenta infatti un segnale concreto di responsabilità sociale e di attenzione al territorio, nel quale la Banca è profondamente radicata».

I giornalisti interessati a fare delle interviste sono invitati a Teatro 45 minuti prima dell’inizio del concerto.

Sabato 17 ottobre, alle ore 17:45, le Officine Cantelmo di Lecce accoglieranno la presentazione del libro “Armonia. Come stiamo? Un percorso verso il benessere nel lavoro e nella vita” di Debora De Nuzzo, edito da Il Sole 24 Ore. L’autrice dialogherà con Bruno Mastroianni. L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival “Conversazioni sul futuro”, che si terrà a Lecce dal 14 al 18 ottobre.

L’ex convento degli Agostiniani di Lecce sarà la cornice, domenica 18 ottobre alle ore 17:00, dell’inaugurazione della mostra “Geografie dello sguardo”, a cura dello storico dell’arte e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Lorenzo Madaro. Un momento centrale dell’evento sarà dedicato al ricordo di Brizia Minerva, stimata storica dell’arte scomparsa lo scorso maggio. A lei si deve l’ideazione e la cura di importanti progetti di valorizzazione della collezione artistica di Banca Popolare Pugliese, capaci di portare l’arte al centro della comunità e dentro i luoghi della quotidianità. Aprirà la serata il concerto di Redi Hasa e Scipione Sangiovanni.

La manifestazione si concluderà sabato 24 ottobre alle ore 17:00, sempre nella cornice dell’ex convento degli Agostiniani a Lecce, con un omaggio alla canzone d’autore italiana affidato al trio composto da Daniele Vitali (voce e pianoforte), Roberto Esposito (pianoforte) e Marco Puzzello (tromba).

Le opere originali di BPP resteranno esposte in alcune Filiali della Banca (Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Nardò, Galatina, Maglie, Gallipoli e Casarano) per tutta la settimana di “è cultura!”, portando la mostra all’attenzione del pubblico.

«Una banca nata in questa terra ha il dovere di custodirne non soltanto il risparmio, ma anche la memoria e i talenti – dichiara il presidente di Banca Popolare Pugliese, Vito Primiceri -. Con “è cultura!” rinnoviamo un impegno che sentiamo come parte della nostra stessa storia. Lo facciamo quest’anno nel ricordo di Brizia Minerva, che alla conoscenza dell’arte del nostro territorio ha dedicato il suo lavoro, nella convinzione che la cultura sia il bene comune che più di ogni altro tiene unite le generazioni e le comunità che serviamo».

«Portare le opere d’arte nelle vetrine delle nostre filiali significa condividere l’arte, e ciò che essa rappresenta e suscita, con i cittadini del nostro territorio – aggiunge il direttore generale Mauro Buscicchio -. Una filiale è un presidio di riferimento che, oltre ai servizi finanziari, deve saper offrire anche occasioni di incontro e di bellezza. Dal concerto di Campobasso all’esposizione delle opere d’arte, questa settimana racconta una Banca che cresce insieme alle comunità in cui lavora».

Tutti gli eventi sono rivolti ai clienti della Banca con invito riservato.

IL PROGRAMMA, IN SINTESI

– 15 ottobre, concerto di Beatrice Rana presso il Teatro di Savoia a Campobasso, ore 18;

– 17 ottobre, presentazione del libro di Debora De Nuzzo, in collaborazione con Conversazioni sul futuro, presso Officine Cantelmo a Lecce, ore 17:45;

– 18 ottobre, concerto di Redi Hasa e Scipione Sangiovanni con omaggio, curato da Lorenzo Madaro, a Brizia Minerva presso ex Convento degli Agostiniani a Lecce, ore 17;

– 24 ottobre, tributo alla canzone d’autore italiana eseguito dal trio Daniele Vitali, Roberto Esposito e Marco Puzzello presso ex Convento degli Agostiniani a Lecce; ore 17.