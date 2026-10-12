Meteo di domani 13 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con locali piogge possibili sui settori meridionali, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo qualche innocuo addensamento sui settori alpini. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito su tutti i settori.
AL CENTRO
Al mattino qualche innocuo addensamento sui settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio tempo soleggiato ovunque. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni tra Puglia, Calabria meridionale e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio aperture attese su tutti i settori. In serata e in nottata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.
Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la penisola.
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