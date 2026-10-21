Attentati al bar, in Appello condanna dimezzata per Lucio Mancino

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Si riduce ulteriormente la pena per Lucio Mancino, noto come u’mama, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e stalking ai danni della titolare di un bar di Presicce-Acquarica, oltre che di vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mancino era già stato assolto in primo grado dall’accusa di essere stato il mandante degli attentati dinamitardi che, nel maggio del 2024, avevano preso di mira l’esercizio commerciale appena inaugurato. Oggi, la Corte d’Appello di Lecce (Presidente Teresa Liuni) ha accolto le tesi e le argomentazioni presentate dai legali dell’imputato, gli Avvocati Rita Ciccarese e Giuseppe Presicce, riducendo la condanna inflitta: la pena passa infatti da 6 anni, 2 mesi e 20 giorni a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione.

Sconto di pena anche per la figlia di Mancino, Federica, assistita dall’Avvocata Rita Ciccarese, la cui condanna è stata ridotta da 2 anni a 1 anno e 5 mesi di reclusione.

L’ombra degli attentati e le indagini

L’imputato aveva già ottenuto la misura degli arresti domiciliari all’esito del giudizio di primo grado, proprio in virtù del proscioglimento dall’accusa di essere stato l’istigatore dei danneggiamenti al locale, il cui esecutore materiale resta tuttora ignoto.

La vicenda, all’epoca dei fatti, aveva suscitato un enorme clamore mediatico e un forte allarme sociale nella comunità, tanto da richiedere l’intervento del prete antimafia Don Antonio Coluccia, che si era recato sul posto per esprimere la propria vicinanza e solidarietà alle vittime.

Gli episodi risalgono alla primavera del 2024. Il primo grave segnale d’intimorimento avvenne il 15 maggio, quando un ordigno rudimentale fu posizionato davanti alla serranda dell’attività commerciale in Piazza Villani; in quel caso la mancata deflagrazione evitò il peggio. Due settimane dopo, il 29 maggio, il secondo episodio ebbe invece conseguenze ben più devastanti: un’esplosione provocò ingenti danni alla struttura, facendo piombare la comunità locale in un clima di profonda apprensione. Le articolate indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tricase permisero di far luce sulla matrice della vicenda: l’obiettivo criminale era quello di costringere la commerciante e il suo compagno, un medico della zona, a cedere in sublocazione i locali della loro attività.

I risvolti sullo spaccio di stupefacenti

Nel corso dell’attività investigativa nei confronti di Lucio Mancino – che secondo le prime ipotesi d’accusa avrebbe agito con la complicità della figlia e di altri soggetti in corso di identificazione – è emerso anche il coinvolgimento dello stesso Mancino in un giro di traffico di stupefacenti. Perquisizioni e controlli portarono al sequestro di diverse dosi di cocaina, facendo scattare i provvedimenti cautelari anche nei confronti della compagna di Mancino.

Per la medesima vicenda di droga era rimasta coinvolta anche Mariana Leiba, 22 anni, compagna di Lucio Mancino. Assistita anch’essa dall’avvocata Rita Ciccarese, la donna ha già definito la propria posizione processuale patteggiando una pena di sei mesi, con il beneficio della sospensione condizionale.