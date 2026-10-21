Il racconto di una donna: “Costretta a prostituirmi per anni dal mio fidanzato e da un suo amico”: condannati entrambi

LECCE – Costretta a prostituirsi dal suo fidanzato e da un amico in una casa di Lecce trova il coraggio di ribellarsi e di denunciare i suoi aguzzini. È l’incubo vissuto da una 44enne salentina tossicodipendente prima di interrompere una vita fatta di ricatti, minacce e sofferenze. Una triste storia di degrado e sfruttamento consumatasi in un’abitazione in via Adriatica. Qui, fino al 2023, arrivavano clienti non solo dal capoluogo salentino ma anche da tutta la provincia che, a tutte le ore del giorno e della notte, si intrattenevano anche solo per qualche minuto per vivere qualche momento di intimità. “Riuscivo a guadagnare fino a 500 euro con uomini di ogni età” ha raccontato la donna in sede di denuncia formalizzata in questura.

Era il fidanzato a gestire il giro: si occupava di cercare i clienti su una piattaforma di incontri dopo aver creato una pagina intestata a nomi di fantasia con il contatto telefonico della sua ragazza. Ed era sempre lui a prendere gli appuntamenti inviando foto che ritraevano la sua fidanzata nuda in posizioni sexy e filmati mentre giocava con sexy toy. “Io ero contraria perché solo al bisogno, per necessità di sopravvivenza (fare la spesa, pagare l’affitto e le varie utenze) mi prostituivo – si legge in denuncia – anzi volevo terminare l’attività che mi logorava dentro. Il mio fidanzato, però, giurandomi amore eterno, mi invogliava sempre di più a continuare la mia professione e per convincermi, portava a suo dire per regalo sostanza stupefacente: cocaina. Io per le difficoltà in cui vivevo non avendo un appoggio della mia famiglia per le difficoltà economiche ho continuato a prostituirmi. Un florido business gestito con la complicità di un amico che viveva con loro.

A raccontare i dettagli è stata la stessa donna: “Inizialmente i guadagni venivano suddivisi in parti uguali sino a quando il mio compagno non ha iniziato ad appropriarsi di tutti i soldi. E un suo amico mi comprava i preservativi, i fazzolettini, le salviettine, pagava l’affitto e le varie utenze e la sostanza stupefacente sempre e solo con i soldi della mia attività”: in quel periodo la donna arriva a guadagnare fino a 800 euro al mese. Agli inizi del 2023, però, decide di dare un taglio con questo tipo di vita. La 44enne salentina comprende di essere stata soltanto sfruttata “approfittando della mia vulnerabilità e invogliandomi ad ampliare la mia attività” e il 10 novembre del 2023 si presenta in questura. “Voglio denunciare il mio compagno e un suo amico. Mi fanno prostituire da anni e sono stanca di questa vita”. E mentre le indagini seguono il loro naturale corso, la donna lascia Lecce per rientrare nel proprio paese di origine. Anche lì, però deve difendersi dal suo fidanzato. Che continua a minacciarla al telefono di raccontare tutto ai suoi familiari e a inviare foto a clienti perché continuassero a contattarla.

Ora, il fidanzato, M. A. V. M., 45enne di Lecce, è stato condannato a 4 anni di reclusione e M. D. G., 40enne di San Cesari, un suo amico, a 2 anni. Per entrambi gli imputati, difesi dagli avvocati Raffaele Benfatto e Donato Maruccia, il gup Lca Scuzzarella ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e un risarcimento di 30.000 euro per la donna, assistita dall’avvocato Mario Stefanizzi.

A fornirle cocaina sarebbero stati Giuseppe Tornese, 49enne leccese già noto alle cronache per vicende di droga e recentemente arrestato per aver chiesto il pizzo a due senzatetto e la moglie Laura Sorrentino, di 62 anni. Al primo, oltre che l’accusa di spaccio, viene contestata anche una tentata estorsione: per costringere la donna a pagare il debito, le avrebbe messo le mani al collo e si sarebbe appropriato della sua borsa con all’interno documenti personali, minacciando di non restituirle nulla fino a quando non avrebbe saldato per intero il debito. Per questi ultimi due il processo è in corso conrito ordinario. A difenderli gli avvocati, Giovanni Valentini e Diego Cisternino.