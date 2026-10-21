«Donne che sapevano»: il Salento segreto e magico nel nuovo saggio di Martina D’Agostino

LEVERANO (Lecce) – Dopo il successo di Vivere e sorridere. La mia sindrome di Wolfram – il libro sulla vita di Matteo Perrone che ha emozionato il Salento e commosso Vasco Rossi –, l’autrice e ricercatrice Martina D’Agostino torna con una nuova indagine etno-antropologica: «Donne che Sapevano. Riti di nascita, cura e commiato nel Salento tra ‘800 e ‘900», promosso e sostenuto da Almanacco Leveranese.

Arricchito dalla prefazione del Sindaco Marcello Rolli, il volume esplora la sapienza sommersa del Salento arcaico: dalle mammare alle masciàre, dalle segnatrici contro il malocchio fino al pianto rituale delle prefiche. Un viaggio tra memoria e identità, questo, che restituisce voce e dignità a un patrimonio immateriale che rischiava di svanire.

La presentazione ufficiale

La prima presentazione del libro, curata da Enzo Mega (direttore editoriale dell’Almanacco Leveranese), si terrà Giovedì 5 Novembre 2026 alle 19:00 presso il Laboratorio Sociale di Leverano. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Marcello Rolli, l’autrice dialogerà con Elisabetta Paladini. Ingresso libero