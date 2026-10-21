Morte Bertacchi, il Ris al lavoro in casa della ragazza. Lo sfogo della madre: “Falcone ha mentito”

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CASARANO/RUFFANO (Lecce) – Prosegue su più fronti l’inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi. Indagini sul posto dopo l’arrivo del Ris e accertamenti con l’ausilio della tecnologia per fare piena luce sulle cause del decesso della giovane di Ruffano, trovata senza vita all’alba del 6 gennaio 2024, sul balcone della sua abitazione, in via del lavoro, a Casarano, con una sciarpa legata al collo. In giornata, a partire dalle 9, è iniziato un sopralluogo nell’abitazione in cui viveva Roberta Bertacchi. L’obiettivo è risalire alla posizione della scarpa, comparare gli stivali sequestrati dopo l’estumulazione della salma con le impronte e ricostruire con esattezza la dinamica.

Nelle stesse ore in procura è stata depositata la consulenza eseguita dall’ingegnera informatica Luigina Quarta insieme al collega Nicolas Cagnazzo, al fonico Marco Perno e alla professoressa Chiara Meluzzi per conto della famiglia sull’audio di una telecamera installata nelle vicinanze dell’abitazione di Roberta che cattura le voci della ragazza e del suo fidanzato: Davide Falcone, indagato in questo filone d’indagine con l’accusa di istigazione al suicidio e sotto processo per maltrattamenti. Sono le 3.30, orario in cui il 37enne di Casarano, per quanto dichiarato ai carabinieri, era rientrato a casa dove viveva con i figli nati da una precedente relazione. Non era in casa ma per strada. A poche decine di metri da casa della sua fidanzata. Si sente forte e nitida l’intimazione lanciata da Roberta al suo indirizzo: “Vattene” gli dice. A cui fa seguito un botta e risposta in cui Falcone si scaglia verbalmente contro la fidanzata. Epiteti irripetibili. Ripetuti più e più volte. E contenuti nella consulenza. Alle 3.50, si sente un cancello sbattere. A cui fa seguito un silenzio tombale che avvolge la strada.

Alla luce dei nuovi risvolti investigativi, sbotta Marina, la madre di Roberta. Dice al Corriere Salentino: “Questa persona ha mentito, deve darci delle spiegazioni”. Nel mirino finisce il fidanzato con cui la figlio aveva allacciato una relazione tossica. “Perché non è stato risentito. È tornato e ha discusso. Poi cosa è accaduto. Ci sono tante lacune in questa storia, gli orari non combaciano”. Il pensiero vira poi su Roberta: “Mia figlia quella notte ha vissuto un inferno. Finalmente si stanno facendo le indagini. Certo sono delusa dal fatto che non siano state espletate subito perché se avessimo avuto questi tipi di rilievi ora avremmo qualche materiale in più”.

Seppur in ritardo, le verifiche sono iniziate. Il Ris prosegue con gli accertamenti. Novanta giorni di tempo per i due accertamenti. Il primo: riguarda il confronto delle impronte sulla tettoia con quelle repertate sulla porta d’ingresso dell’abitazione e la ricostruzione della dinamica. Sarà necessario comprendere se siano riconducibili agli stivali della giovane o se siano compatibili con le scarpe di Falcone, che quella sera avrebbe danneggiato la porta d’ingresso a calci. C’è poi il secondo accertamento: punta alla ricerca e alla datazione di eventuali tracce biologiche sugli indumenti e sulla sciarpa.

Intanto, però, Marina sfoga rabbia e frustrazione che vanno oltre gli sviluppi investigativi: “Voglio la verità – dice – giustizia nei confronti di mia figlia e che possa avere il giusto riposo