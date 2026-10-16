Auto in fiamme nella notte e danni ad un edificio, sull’origine indagano i carabinieri

Tiggiano (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme, nella notte, e non si esclude la pista dolosa. Ma danno sono stati riportati anche da un edificio davanti al quale era parcheggiata la vettura.

Stavolta l’intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto a Tiggiano, dove intorno alle 4:30 una squadra del Distaccamento di Tricase è arrivata in via Pisanelli, all’altezza del civico 19, per l’incendio di un’auto regolarmente parcheggiata in strada.

Le fiamme hanno completamente avvolto una Fiat 500L, provocando, a causa dell’intenso calore sviluppato, anche danni all’edificio adiacente, in particolare a un portone in legno, ai cavi della rete elettrica e all’intonaco della facciata.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, impedendo l’ulteriore propagazione delle fiamme, scongiurando ulteriori danni a persone e cose e procedendo successivamente alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle Stazioni di Presicce e Corsano, per gli accertamenti e le indagini di competenza. Sono infatti in corso gli accertamenti per determinare l’origine e le cause dell’incendio.