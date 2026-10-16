Scoperti 3 depositi di merce contraffatta: in 31 nei guai

Lecce – Conclusa una vasta operazione delle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Lecce che, durante l’ultima stagione estiva, ha portato all’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

In particolare, attraverso lo sviluppo di un’articolata analisi di rischio, il Gruppo di Lecce e la dipendente Tenenza di Porto Cesareo hanno eseguito oltre 50 interventi lungo il tratto litorale salentino e nei principali luoghi di aggregazione del capoluogo, individuando e sottoponendo a sequestro più di 67mila prodotti (principalmente alimentari, estetici, elettronici e abbigliamento), privi dei necessari requisiti di tracciabilità e sicurezza, dei quali 7mila recanti marchi contraffatti.

Nel corso del servizio, nell’hinterland di Lecce, sono stati individuati 3 depositi clandestini, gestiti da soggetti extracomunitari: da qui la merce contraffatta veniva prelevata dai singoli venditori ambulanti e posta in commercio prevalentemente lungo le coste salentine.

Le perquisizioni locali hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 1100 prodotti, tra capi di abbigliamento, borse e accessori riportanti false riproduzioni di note griffe (tra le quali Moncler, Stone Island, Dior, Pinko, Nike, Prada, Gucci, Adidas).

Sono ben 31 i soggetti denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce, per le ipotesi di reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti industriali con marchi o segni distintivi falsi nonché per ricettazione. Comminate, inoltre, sanzioni amministrative per oltre 5mila euro, nei confronti di 5 soggetti segnalati alle Autorità deputate al controllo sulla sicurezza dei prodotti.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono e sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera.

“La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità – sottolineano dalla Guardia di Finanza – Alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata e genera potenziali fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche”.