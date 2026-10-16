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Dalla medicina alla televisione: la dottoressa leccese Giulia Manni protagonista de “La Ruota della Fortuna”

La professionista con studio medico a Castrì di Lecce ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua partecipazione al celebre quiz condotto da Gerry Scotti e una vincita di oltre 160mila euro

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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