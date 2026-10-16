Dalla medicina alla televisione: la dottoressa leccese Giulia Manni protagonista de “La Ruota della Fortuna”

Lecce – Dal lavoro quotidiano al servizio dei pazienti alla ribalta televisiva nazionale. È il percorso di Giulia Manni, dottoressa di Medicina Generale di Lecce, con studio a Castrì di Lecce. Una settimana straordinaria all’insegna di intuito, prontezza di riflessi, cultura e grande preparazione. Dall’8 al 15 ottobre, la dottoressa salentina si è affermata, con sei vittorie di fila, come una delle campionesse più amate della stagione de “La Ruota della Fortuna”, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.

Puntata dopo puntata, Giulia ha saputo distinguersi grazie alla prontezza, alla capacità di individuare con grande intuito le soluzioni dei tabelloni (anche quando erano pochissime le lettere scoperte) e alla determinazione con cui ha affrontato le sfide del programma. La sua partecipazione si è trasformata in una presenza televisiva di grande rilievo, che le ha permesso di mantenere il titolo di campionessa per sei serate consecutive, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Tra le tappe salienti del suo percorso spiccano la serata del 13 ottobre, in cui ha risolto i tre tabelloni tematici della “Ruota delle Meraviglie”, e le brillanti vittorie nelle manche ordinarie e, soprattutto, quella del 12 ottobre in cui ha lasciato Gerry Scotti letteralmente a bocca aperta, individuando la soluzione al tabellone de “La locanda di Samira: Mac & Cheese”, con solo 4 vocali visibili.

Il suo esordio risale alla puntata dell’8 ottobre, quando ha superato il campione in carica, dando inizio a una serie di partecipazioni che l’hanno vista confermarsi protagonista del gioco fino alla puntata del 15 ottobre.

A rendere interessante la sua storia è anche il connubio tra la professione medica e la passione per le sfide di cultura generale e abilità linguistica. Una quotidianità fatta di responsabilità e attenzione alle persone che, per alcune serate, ha lasciato spazio alle luci dello studio televisivo, senza perdere il legame con le proprie origini e con il territorio salentino.

Nel corso della trasmissione, Giulia ha inoltre condiviso alcuni dei suoi progetti per il futuro, tra cui il desiderio di acquistare una casa e la volontà di proseguire il proprio percorso professionale. La dottoressa sta infatti completando un master in nutrizione, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente le proprie competenze e valutare nuove opportunità di crescita lavorativa.

L’esperienza a La Ruota della Fortuna si è conclusa con un risultato economico significativo, superiore ai 160.000 euro complessivi, al termine di un’avventura che ha saputo unire preparazione, determinazione e capacità di affrontare la pressione della gara.

La storia di Giulia Manni porta così il nome di Lecce e del Salento all’attenzione del pubblico nazionale, raccontando il cammino di una professionista che, accanto all’impegno quotidiano nel proprio lavoro, ha saputo mettersi alla prova in un contesto completamente diverso, conquistando spazio, visibilità e grande affetto nel panorama televisivo italiano.