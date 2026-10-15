Scatta la psicosi carburante in Puglia: assalto ai distributori

Automobilisti in fila per ore per paura di restare senza carburante. A scatenare il panico tra gli automobilisti è stato il classico effetto catena innescato dalle notizie di un possibile blocco dei rifornimenti alle stazioni sui gruppi whatsapp: «RAGAZZI FATE IL PIENO SI STA FINENDO IL DIESEL E BENZINA. STANNO BLOCCANDO LE AUTOBOTTI A TARANTO E BRINDISI». Questo uno dei messaggi inoltrati ieri sera su diversi gruppi WhatsApp e diventato virale. Tanto è bastato per spingere centinaia di automobilisti a prendere letteralmente d’assalto le pompe di benzina per timore di rimanere a secco.

L’ondata di smarrimento e la corsa contro il tempo stanno interessando l’intera rete pugliese: fin da ieri pomeriggio, le stazioni di servizio da Bari alle province salentine sono state prese d’assalto con lunghe code lungo le arterie viarie e un generale clima di psicosi che rischia di mandare in tilt la viabilità ordinaria.

Nel territorio salentino anche si stanno verificando dei disagi, sebbene la situazione della distribuzione risulta regolare, tranne quella degli impianti del marchio Enilive. Le autocisterne stanno continuando a viaggiare per consegnare i rifornimenti e i casi di esaurimento del carburante riscontrati in alcune pompe sono dovuti all’eccezionale ed improvviso picco della domanda provocato dall’assalto degli automobilisti.

A livello regionale, le preoccupazioni nascono dai presidi organizzati attorno alla raffineria Eni e all’hub di Taranto, dove le proteste per il caro-gasolio stanno causando rallentamenti logistici e ritardi nelle spedizioni programmate. Secondo le associazioni di categoria Faib Confesercenti e Fegica, il protrarsi dei blocchi nel polo ionico rischia di ripercuotersi sui tempi di approvvigionamento dell’intero Mezzogiorno, alimentando ulteriormente il timore tra gli automobilisti e la corsa al rifornimento cautelativo