Blitz nella notte nel Salento: furto con “spaccata” e spaccio, due donne in manette

LECCE: Notte di controlli serrati e interventi lampo nel Salento. Nel mirino dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce sono finiti i reati predatori e la rete dello spaccio di sostanze stupefacenti, con un bilancio delle ultime ore che parla di due distinte operazioni e dell’arresto di altrettante donne: la prima sorpresa in flagranza mentre svaligiava una stazione di servizio con il metodo della “spaccata”, la seconda trovata in possesso di un mini-market della droga pronto per lo smercio. Il primo episodio si è consumato intorno alle 3:00 del mattino a San Cassiano, quando i Carabinieri della Stazione di Muro Leccese, durante un pattugliamento lungo la SS 275, hanno notato strani movimenti all’interno di un’area di servizio. L’intervento immediato dei militari ha permesso di incastrare sul fatto una 48enne del posto che, dopo aver infranto la vetrata del gabbiotto, si era introdotta all’interno mettendo le mani su 140 euro in contanti, vari buoni carburante e un cospicuo bottino di merce tra spazzole tergicristallo, profumatori, prodotti per l’auto e bevande. I militari l’hanno bloccata prima che potesse darsi alla fuga, recuperando l’intera refurtiva che è stata subito restituita al legittimo proprietario. Visto il forte stato di alterazione psico-fisica della 48enne, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano per le cure del caso; al termine degli accertamenti e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.

Contemporaneamente, l’attenzione dell’Arma si è concentrata su Copertino per arginare lo spaccio di stupefacenti al dettaglio: in questo caso, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, affiancati dal prezioso fiuto delle unità cinofile del Nucleo di Modugno, hanno fatto scattare perquisizioni personali, veicolari e domiciliari a carico di una 52enne del posto. Il blitz ha dato esito positivo con il rinvenimento nell’abitazione della donna di circa 21 grammi di cocaina e 17 grammi di hashish, la maggior parte dei quali già suddivisa in dosi pronte per essere cedute sul mercato locale, insieme al materiale necessario per il confezionamento. Sequestrata la sostanza stupefacente, anche per la 52enne si sono aperte le porte di casa in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a conferma dell’efficacia del presidio garantito dall’Arma salentina a tutela sia delle attività commerciali che della sicurezza cittadina.