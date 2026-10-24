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Lecce-Juve, il messaggio di Di Francesco alla sua squadra. Il modulo? Potrebbe cambiare

Il tecnico giallorosso ha confermato di aver alternato in settimana due squadre con sistemi di gioco differenti, senza però anticipare quale sarà l'assetto iniziale contro la Juventus.

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