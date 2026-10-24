Lecce-Juve, il messaggio di Di Francesco alla sua squadra. Il modulo? Potrebbe cambiare

LECCE – Il Lecce si presenta alla sfida contro la Juventus con il morale rinforzato dalla vittoria di Udine e dalla consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche avversari sulla carta più attrezzati. Al Via del Mare, davanti a un pubblico atteso numeroso, i salentini cercano conferme sul piano del gioco e dell’atteggiamento, consapevoli che servirà una prestazione di grande attenzione per provare a fermare i bianconeri.

La Juventus, dal canto suo, è chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Lazio, un passo falso dal quale ripartire per ritrovare risultati e certezze. La qualità della rosa resta un fattore da non sottovalutare, ma il Lecce vuole giocarsi le proprie carte senza timori reverenziali, facendo leva sulla compattezza mostrata nell’ultima uscita e sulla spinta del proprio pubblico.

Alla vigilia del match, Eusebio Di Francesco ha indicato la strada: ripartire dalla prova di Udine, curare entrambe le fasi e affrontare la partita con umiltà, coraggio e quella sana incoscienza necessaria quando di fronte c’è una squadra abituata a dover vincere.

Tra gli aspetti più interessanti emersi dalla conferenza stampa c’è quello legato alle possibili soluzioni tattiche. Il tecnico giallorosso ha confermato di aver alternato in settimana due squadre con sistemi di gioco differenti, senza però anticipare quale sarà l’assetto iniziale contro la Juventus. Un indizio che lascia aperti diversi scenari, anche alla luce delle caratteristiche degli interpreti a disposizione e delle possibili esigenze che potranno emergere nel corso della gara.

“Abbiamo provato soluzioni perché a partita in corso possono capitare determinate situazioni, il modulo lo fanno le caratteristiche dei giocatori”, ha spiegato Di Francesco, sottolineando come anche la Juventus sia una squadra capace di adattarsi. Il 4-3-3 rimane una delle opzioni, ma per interpretarlo servono esterni offensivi con caratteristiche precise. E proprio sulle corsie si concentra una delle valutazioni più delicate della vigilia.

L’assenza di Pierotti, che resterà fuori per almeno un mese e mezzo, obbliga infatti a riflettere sulle alternative. Geubbels ed Esteban possono ricoprire il ruolo di esterno, così come Fatah, utilizzabile a destra. Gandelman, che si sta allenando con continuità, rappresenta un’altra risorsa, anche se Di Francesco ha chiarito che giocare largo non è la sua caratteristica principale. Da qui la necessità di valutare con attenzione gli incastri, senza forzare soluzioni che non valorizzino le qualità dei singoli.

Il discorso riguarda anche il centrocampo, dove il tecnico sembra orientato a confermare il terzetto che ha concluso la partita di Udine. Le alternative, comunque, non mancano: Kaba viene considerato l’alter ego di Coulibaly, mentre Gorter è in crescita e deve ancora acquisire maggiore sicurezza. Anche Fofana e Gandelman restano risorse a disposizione. La sensazione è che il Lecce possa affidarsi inizialmente a una struttura già collaudata, con eventuali aggiustamenti legati all’andamento del match e alle necessità della squadra.

Di Francesco, del resto, ha insistito sull’importanza del gruppo e sul lavoro quotidiano di chi trova meno spazio. “La differenza sta nell’allenare chi gioca meno”, ha osservato, riconoscendo i meriti dei suoi calciatori e dello staff. L’esempio di N’Dri, che nella scorsa stagione ha avuto poche occasioni dal primo minuto, racconta un percorso di crescita che il tecnico vuole continuare a valorizzare. Per affrontare una squadra con le risorse della Juventus, poter contare su alternative pronte può fare la differenza.

Sul fronte difensivo, l’attenzione dovrà essere massima. Di Francesco ha evidenziato la capacità dei bianconeri di arrivare con frequenza nell’ultimo terzo di campo e di creare situazioni pericolose attraverso movimenti e combinazioni. Il Lecce ha lavorato proprio su questi aspetti, consapevole che serviranno letture precise e grande concentrazione per limitare gli avversari. Tra gli attaccanti juventini, il tecnico ha citato Woltemade, apprezzato per la capacità di venire incontro e legare il gioco, e Kolo Muani, abile ad attaccare gli spazi. Due caratteristiche differenti, che richiederanno risposte adeguate da parte della retroguardia salentina.

Resta, infine, il tema dell’approccio mentale. Di Francesco sa che contro una squadra come la Juventus la pressione è inevitabile, ma vuole che i suoi riescano a trasformarla in energia positiva. “Nel calcio tutto è possibile”, ha ricordato, riconoscendo il valore degli avversari e definendo Spalletti un allenatore “di altissimo livello”.

Il messaggio alla squadra è chiaro: ripartire dall’umiltà e dall’attenzione mostrate a Udine, senza rinunciare al coraggio. “Il coraggio va messo in campo”, ha ribadito il tecnico, augurandosi una grande spinta da parte dei tifosi. La Juventus arriva al Via del Mare con la voglia di riscattare la sconfitta contro la Lazio; il Lecce, invece, vuole dare continuità al proprio momento positivo. In mezzo, una partita che potrebbe offrire spunti interessanti anche sul piano tattico, con le scelte iniziali e le eventuali modifiche in corsa destinate a incidere sugli equilibri del confronto.