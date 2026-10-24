Spaccio in auto tra Alessano e Lucugnano: incastrati con la cocaina e 500 euro in contanti

TAURISANO (Lecce): Un’operazione lampo condotta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano ha portato all’arresto in flagranza di due persone, sorpresi a cedere dosi di sostanze stupefacenti nei pressi di un centro abitato del Capo di Leuca. I fatti si sono verificati il 15 ottobre 2026. Durante un servizio di controllo del territorio tra Alessano e Lucugnano, le forze dell’ordine hanno notato un’attività sospetta a bordo di un’autovettura Lancia Delta. I poliziotti sono intervenuti subito dopo aver assistito alla cessione di un involucro di droga a un acquirente in cambio di una banconota in contanti. A bordo del veicolo si trovavano:D.I. di 41 anni, residente ad Alessano ma domiciliato a Lucugnano;L.S. di 40 anni, residente a Miggiano e domiciliata a Lucugnano. La perquisizione personale e veicolare scattata nell’immediato ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga già suddiviso in dosi pronte per il mercato illecito.

Nel dettaglio sono stati sequestrati: 15 involucri contenenti cocaina (per un peso lordo di 10,48 grammi), altri 9 involucri di cocaina (per un peso lordo di 6,49 grammi) e 13 involucri contenenti sostanza in cristalli di colore bianco del tipo cocaina (per un peso lordo complessivo di 9,70 grammi); in piu’ è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante di 500 euro, considerata provento dell’attività di spaccio. Alla luce del quadro probatorio, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, Erika Masetti, ha formulato l’imputazione per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90).

La Procura ha disposto la convalida dell’arresto e la contestuale presentazione degli imputati al dibattimento per il giudizio direttissimo, disponendo temporaneamente per entrambi la misura degli arresti domiciliari presso il rispettivo domicilio.