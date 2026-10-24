Galatina dall’alto e dal cuore delle sue corti: domenica 25 ottobre visita guidata gratuita e laboratorio di pasta fresca

GALATINA (LE) – Le corti nascoste dei palazzi nobiliari, i panorami sui tetti del centro antico e i gesti antichi della pasta fatta a mano. Domenica 25 ottobre Galatina si racconta ai visitatori con una giornata di turismo esperienziale inserita nel format “Galatina, il cuore in ogni stagione – Welcome we are in Puglia”, promosso dal Comune di Galatina – Assessorato al Turismo, finanziato con le risorse dei Fondi di Rotazione e realizzato dall’Info Point, gestito da due anni dalla Pro Loco di Galatina.

L’iniziativa fa parte di una strategia di promozione del territorio che punta a destagionalizzare i flussi turistici, attrarre visitatori anche dall’estero e valorizzare insieme il patrimonio storico-architettonico e le tradizioni della città.

Il programma

Ore 10:00 – “Corti, Palazzi Nobiliari e Tetti: una vista differente”

Visita guidata gratuita nel centro antico, alla scoperta di luoghi solitamente poco accessibili: dalle corti interne dei palazzi storici fino ai tetti, da cui la città si mostra da una prospettiva insolita. La visita sarà condotta anche in lingua straniera.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Ore 18:30 – Laboratorio “Pasta e ‘Mpasta”

Un laboratorio pratico dedicato alla pasta fatta in casa, cuore della tradizione gastronomica salentina. Al termine, ogni partecipante riceverà in omaggio un vassoio di pasta fresca artigianale.

Prenotazione obbligatoria.

Turismo e solidarietà

Il 25 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Spina Bifida e dell’Idrocefalo.

Per questo, tutti i partecipanti indosseranno un fiocco verde e nastrini identificativi: un segno di attenzione verso l’inclusione e la solidarietà che la Pro Loco e l’Amministrazione comunale considerano parte essenziale di un’accoglienza

Info e prenotazioni

Info Point Galatina

Tel. 0836 569984 – WhatsApp 331 1428387

Email: infopoint@comune.galatina.le.it

Instagram: @prolocogalatina.aps | @infopointgalatina

Facebook: Pro Loco Galatina | Info Point Galatina

Galatina, il cuore in ogni stagione… Welcome we are in Puglia!