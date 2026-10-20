Body shaming contro Giorgia Meloni, la consigliera nazionale di parità D’Antini condanna gli insulti del magistrato

Non è una questione di appartenenza politica, ma di rispetto della dignità umana. La consigliera nazionale di parità Filomena D’Antini interviene con fermezza sul caso degli insulti rivolti sui social alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definita “nana borgatara” da un magistrato. Parole che, secondo D’Antini, superano i confini del legittimo diritto di critica e rappresentano una forma di violenza verbale e di discriminazione, tanto più grave perché proveniente da chi esercita una funzione delicata come quella giudiziaria.

“La violenza verbale non è libertà di espressione. Da chi rappresenta la giustizia ci si aspetta rispetto, equilibrio e responsabilità”, sottolinea la consigliera nazionale di parità, esprimendo una condanna netta dell’episodio. Il punto, chiarisce, non è difendere le posizioni politiche della premier, ma riaffermare un principio che deve valere per tutti, indipendentemente dalle idee e dagli schieramenti. In una democrazia è legittimo contestare anche duramente l’operato di un governo, ma il dissenso non può trasformarsi in un attacco personale fondato sull’aspetto fisico o sulle origini sociali.

“C’è una differenza sostanziale tra esercitare il diritto di critica e ricorrere all’insulto personale, alla derisione e a espressioni che mirano a umiliare una persona facendo leva sulle sue caratteristiche fisiche o sulle sue origini sociali”, osserva D’Antini, denunciando un uso irresponsabile delle parole. A rendere ancora più preoccupante la vicenda è, secondo la consigliera, il ruolo istituzionale dell’autore delle offese. Un magistrato, anche quando esprime opinioni personali, dovrebbe mantenere un comportamento coerente con i valori di equilibrio, imparzialità e rispetto che è chiamato a rappresentare nell’esercizio delle proprie funzioni.

“La giustizia non può essere soltanto una funzione da esercitare: è anche una responsabilità da testimoniare», evidenzia D’Antini, ricordando che la credibilità delle istituzioni dipende anche dalla condotta di chi vi opera. La riflessione si allarga così al fenomeno del body shaming e alla crescente aggressività del linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico, soprattutto sui social network. Gli insulti legati alle caratteristiche fisiche, al genere o alla provenienza sociale non possono essere liquidati come semplici battute o manifestazioni di dissenso. “La violenza verbale è una forma di aggressione che non lascia necessariamente segni sul corpo, ma può ferire la dignità, alimentare pregiudizi e contribuire a rendere l’odio socialmente accettabile”, avverte la consigliera.

D’Antini richiama inoltre la necessità di evitare doppi standard nella condanna delle discriminazioni. Non si può invocare il rispetto soltanto quando le offese colpiscono persone delle quali si condividono le idee politiche. “Il rispetto non può essere invocato soltanto quando a essere colpiti sono coloro che condividono le nostre idee. È un principio universale, che deve valere sempre, per chiunque e a maggior ragione nel confronto tra persone che ricoprono ruoli pubblici”. La consigliera nazionale di parità ribadisce che avrebbe condannato con la stessa determinazione espressioni analoghe rivolte a qualsiasi altra donna o uomo, senza distinzioni di partito, ruolo o orientamento politico. La lotta alla violenza e alle discriminazioni, insiste, perde credibilità quando viene piegata alle convenienze degli schieramenti. ”Il rispetto della dignità umana non è una bandiera di parte. È il fondamento di una società civile”, conclude Filomena D’Antini, rivolgendo un ultimo richiamo a chi rappresenta la giustizia: “La credibilità si conquista con i comportamenti, mentre si rischia di comprometterla con le parole”.