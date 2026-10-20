Cinque nuovi laboratori esperienziali gratuiti per ragazze e ragazzi under 20

LECCE – Sono cinque i nuovi laboratori esperienziali gratuiti per ragazze e ragazzi dai 10 ai 20 anni del progetto “Lecce DigitaLab”, promosso e finanziato da Regione Puglia e Provincia di Lecce.

La formula è oramai consolidata, i giovanissimi partecipanti impareranno in modalità learning by doing, ossia in maniera esperienziale, con le proprie mani, come si programma il computer, come si creano video ad effetto, come si modella e si stampa in 3D, cos’è e come si gestisce il denaro e, infine, come si crea una startup innovativa. A curare il progetto è l’associazione G-Pro (Giovani Proattivi), in collaborazione con altre associazioni specializzate nei propri settori. Tutte le attività si svolgeranno nello spazio Hangar 10-20 presso l’Ex Convitto Palmieri.

I prossimi laboratori in programma sono:

· VideoXP 4 Youth – videomaking e editing per comunicazione e social network, per giovani dai 14 ai 20 anni. In collaborazione con Officine Creative;

· Coding2XP 4 Youth – programmazione base e avanzata, per giovani dai 10 ai 20 anni;

· MakerXP 4 Youth – modellazione e stampa 3D, per giovani dai 10 ai 20 anni. In collaborazione con FabLab Lecce;

· StartupXP 4 Youth – educazione alla mentalità imprenditoriale, per giovani dai 10 ai 20 anni. In collaborazione con WeDo Academy;

· MoneyXP 4 Youth – educazione al denaro e ai mercati finanziari, per giovani dai 16 ai 20 anni. In collaborazione con WeDo Academy.

Anche questi cinque nuovi laboratori, come d’altronde l’intero progetto Lecce DigitaLab e Hangar 10-20, si fonda su tre pilastri caratterizzanti, ossia le attività sono “esperienziali”, nel senso che i ragazzi apprenderanno conoscenze e competenze… facendo, operando con le proprie mani, sono realizzate in modalità “peer to peer”, in quanto i ragazzi formati durante le prime sessioni saranno poi loro stessi i formatori nelle successive e, infine, sono svolte nello spirito della “mentalità imprenditoriale”, ossia proiettati verso l’ideazione e costituzione, da parte dei ragazzi stessi, di possibili future micro attività economiche e startup innovative, sia in ambito business che sociale.

Ricordiamo che un’altra importante caratteristica del progetto Hangar 10-20 è la governance. Infatti, tutte le attività, gli eventi e i programmi del progetto sono pensati, elaborati e proposti dall’Hangar Youth Board, un comitato costituito esclusivamente da giovani, guidato da Luigi Carratta (20), Francesco Pio Manca (21), Alessia Petino (21) e Mirko Cazzato (25), sotto la supervisione generale del docente Daniele Manni.

Il termine “Hangar 10-20” è stato scelto in quanto la mission è quella di creare un luogo fisico dove permettere ai giovani dai 10 ai 20 anni di diventare protagonisti della propria vita e del proprio futuro, un hub giovanile che fornisce loro le “ali” necessarie per essere proattivi, decollare e volare alto.

Si possono avere maggiori info sui singoli laboratori e effettuare prenotazioni e iscrizioni sul sito: www.hangar1020.org o scrivendo alla mail: hangar1020.lecce@gmail.com